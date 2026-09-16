F1 | Test Pirelli: a Imola Ferrari e Racing Bulls concludono il loro lavoro su mescole morbide 2027

L'ultimo dei due giorni dei test Pirelli sul tracciato Enzo e Dino Ferrari di Imola è andato in scena oggi, in condizioni di asciutto e temperature di aria e asfalto piuttosto simili a quelle che abbiamo visto ieri.

Nella giornata odierna è stata protagonista ancora una volta la Ferrari, ma anche la Racing Bulls. I due team italiani hanno lavorando sulle mescole più morbide realizzate dalla Casa milanese, fornitrice unica di pneumatici per la Formula 1, che saranno scelte in vista della prossima stagione.

Per ciò che riguarda la Ferrari, la SF-26 è stata condotta da Antonio Giovinazzi, pilota di riserva del team di Maranello, mentre ieri era stata la volta dei due piloti titolari, ossia Charles Leclerc e Lewis Hamilton.

Il pugliese ha inanellato ben 135 giri, ovvero 663 chilometri, che vanno a sommarsi ai 623 fatti ieri da Leclerc e Hamilton. Il miglior crono di Antonio è stato di 1'19"894. Il suo programma, però, è stato dedicato esclusivamente sulle mescole C3, effettuando sia simulazioni di qualifica che prove sul passo gara.

Per quanto riguarda invece Racing Bulls, al volante della VCARB03 si sono alternati i due piloti titolari di questa stagione, ovvero Liam Lawson - che nelle ultime gare ha preso il posto dell'infortunato Isack Hadjar, correndo per Red Bull Racing - e Arvid Lindblad.

Liam Lawson, Racing Bulls Foto di: Pirelli

Il neozelandese, che ha disputato gli ultimi tre Gran Premi con la Red Bull, ha completato in mattinata alcuni performance run sulle mescole C3 e C4, prima di concentrarsi su una serie di long run con la C4. Un programma simile è stato seguito anche da Lindblad, che nel pomeriggio ha invece provato le mescole C3 e C5.

Lawson ha percorso 65 giri per un totale di 319 chilometri, facendo segnare il miglior tempo di 1'18"471. Lindblad ha completato 73 tornate per 358 chilometri con un crono di 1'18"454.

Nel corso delle due giornate di test Pirelli, che ieri hanno visto impegnati anche i piloti titolari della Ferrari Lewis Hamilton e Charles Leclerc, sono stati completati complessivamente 400 giri, pari a 1963 chilometri.

Il prossimo test di sviluppo dei pneumatici è in programma a metà ottobre sul circuito francese di Magny-Cours, dove verrà sfruttato il sistema di irrigazione artificiale della pista per valutare nuove soluzioni destinate alle condizioni di bagnato.