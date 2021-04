Test Pirelli 18: Bottas ha completato 103 giri a Imola

La Pirelli ha concluso anche la seconda giornata di test con gli pneumatici da 18 pollici: Valtteri Bottas ha percorso 103 giri all’Enzo e Dino Ferrari con la Mercedes W09 che è stata modificata per adottare le gomme ribassate che equipaggeranno l’anno prossimo le monoposto a effetto suolo.

Il finlandese ha dimostrato di aver perfettamente assorbito il botto di domenica al Tamburello causato da George Russell e si è dedicato alla valutazione di mescole e carcasse slick con la squadra campione del mondo.

Ieri era stato il turno di Lewis Hamilton e insieme i due piloti della Stella hanno sommato 233 tornate di Imola permettendo ai tecnici della Casa milanese di raccogliere preziose informazioni sullo sviluppo delle coperture.

La prossima sessione programmata sempre con gomme slick è per l’11 e 12 maggio: il turno seguirà il GP di Spagna e vedrà impegnate tre squadre. L’Alpine completerà nel primo giorno il lavoro che aveva già iniziato in Bahrain, mentre Red Bull e Alfa Romeo saranno di scena in entrambe le giornate.