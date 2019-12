Test Pirelli: 100 giri di Russell con la Mercedes e le 18"

George Russell ha completato 100 giri della pista di Abu Dhabi nello sviluppo delle gomme Pirelli da 18 pollici con la Mercedes W09 mule car che è stata appositamente adattata per montare questi pneumatici ribassati.

Il giovane pilota inglese ha completato senza problemi il programma di lavoro previsto dai tecnici della Casa milanese coprendo quasi la distanza di due Gran Premi.

Per la Pirelli si tratta della terza sessione di collaudo con le coperture da 18 che saranno introdotte in F1 dal 2021, quando entreranno in azione le wing-car del nuovo regolamento. In precedenza avevano girato Renault e McLaren traendo positive considerazioni sugli pneumatici prototipo.

Il test è cieco per cui il pilota non è informato sulla tipologia di gomma che è stato chiamato a guidare (costruzione, disegno e mescola), ma George nella prima delle due giornate ha avuto la possibilità di assaggiare prodotti anche molto diversi fra di loro.

Domani ultima giornata sempre con Russell al volante.