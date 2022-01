F1 | Test Ferrari: Sainz ha aperto la stagione 2022 a Fiorano

Carica lettore audio

La Ferrari ha iniziato la seconda giornata di test a Fiorano con la SF71H: Carlos Sainz ha iniziato a girare alle 9:33 con un meteo che non promette niente di buono. Cielo coperto, con nebbiolina e una temperatura di 3 gradi certo non contribuiscono a facilitare il lavoro del pilota spagnolo che ha ufficialmente iniziato la sua seconda stagione con la Scuderia.

Carlos, pur con le gomme demo autorizzate in queste occasioni, è già arrivato a un tempo di 56” in una ventina di giri percorsi. La sessione è stata programmata dalla squadra di Maranello per allenare i piloti: questa mattina è il turno di Sainz, mentre nel pomeriggio sarà il turno di Charles Leclerc.

Dopo aver perso un giorno e mezzo di lavoro per l’ormai nota questione regolamentare fatta valere presso la FIA da una squadra (è possibile che si tratti dell’Aston Martin…), lo staff di Maranello cerca di sfruttare il tempo a sua disposizione nel migliore dei modi.

Ricordiamo che la Ferrari aveva allestito una SF21 per questo appuntamento, dopo che era stato raggiunto un accordo nell’ultima riunione sulle norme sportive, ma il provvedimento non è stato trascritto nel regolamento per cui l’obiezione degli inglesi è stata sacrosanta, visto che è stata la Federazione Internazionale a fare un’altra magra figura.

A cosa serve cambiare la norma (pensata proprio per i test invernali pre-stagionali) se poi non la si può applicare in tempo?

Carlos Sainz Jr., Ferrari Photo by: Davide Cavazza