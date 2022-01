F1 | Test Ferrari: Leclerc completa 48 giri con la SF71H

Carica lettore audio

Anche la seconda giornata di test a Fiorano si è conclusa: Charles Leclerc ha completato 48 giri pari a 143 km con la SF71H. Il monegasco nel pomeriggio ha trovato delle condizioni meteo leggermente migliori di quelle di Carlos Sainz in mattinata, ma non ha mai cercato i limiti in questo primo allenamento stagionale in pista alternando dei run a soste più o meno lunghe.

La sensazione è che Leclerc, oltre a togliersi un po’ di ruggine di dosso, abbia lavorato per mettere a punto delle procedure che, magari, potranno essere trasferite sulla 674, la monoposto a effetto suolo che i fan del Cavallino avranno modo di scoprire dal 17 febbraio quando cadranno i veli dalla nuova rossa.

Il programma di lavoro della Ferrari prevede una terza giornata che domani sarà nuovamente riservata a Robert Shwartzman, il giovane pilota russo che quest’anno sarà collaudatore della Scuderia.

Il vice campione della F2 aveva aperto ieri pomeriggio la tre giorni di Fiorano e avrà anche l’onore di chiudere la sessione che si è svolta con la SF71H, dopo che un team inglese aveva bloccato l’utilizzo della prevista SF21, in quanto l’accordo unanime raggiunto fra i team per usare le F1 2021 non era stato ratificato nella modifica del regolamento sportivo.

