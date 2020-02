F1, Test Barcellona: Vettel nella line-up dell'ultimo giorno

Siamo arrivati alla terza ed ultima giornata dei test collettivi di Formula 1 sul tracciato di Barcellona ed eccoci qui a fare il quadro dei piloti che vedremo impegnati in pista oggi.

In casa Ferrari sarà la volta di Sebastian Vettel, che ha risolto i problemi di salute che lo avevano fermato nella giornata inaugurale. Dopo aver preso il testimone da Charles Leclerc nel pomeriggio di ieri, oggi il tedesco avrà a disposizione l'intera sessione al volante della SF1000.

Si alterneranno ancora invece i due piloti della Mercedes. Ad iniziare sarà Valtteri Bottas, che alla pausa pranzo poi cederà il volante della tanto chiacchierata W11 al campione del mondo Lewis Hamilton.

Alternanza anche in Red Bull, con Max Verstappen nell'abitacolo della RB16 in mattinata ed Alexander Albon nel pomeriggio. Ma pure McLaren, Renault, AlphaTauri ed Haas utilizzeranno entrambi i lori piloti titolari.

Giornata intera invece per Lance Stroll sulla Racing Point, per Antonio Giovinazzi sull'Alfa Romeo e per il rookie Nicholas Latifi sulla Williams.