F1 | Test Barcellona, Giorno 3: zampata finale di Hamilton

Carica lettore audio

Quando sembrava tutto ormai scritto, Lewis Hamilton ha piazzato la zampata che non t'aspetti. Il pilota della Mercedes ha colto il miglior tempo di giornata e quello assoluto della tre giorni di test pre-stagionali 2022 di Formula 1 al Montmelò di Barcellona proprio in uno degli ultimi giri a sua disposizione.

Negli ultimi 12 minuti Hamilton ha firmato il miglior tempo con mescole C4 strappandolo al compagno di squadra George Russell, poi ha limato pochi millesimi con le C5 a 7 minuti dal termine, regalando alla Mercedes una doppietta che lascia straniti.

Solitamente le Frecce d'Argento avevano abituato a stare nascoste nel corso dei test prima della stagione. Stavolta, invece, è arrivato un acuto sorprendente. Questo tempo, però, va interpretato bene, così come quello ottenuto da Russell a metà giornata.

Stando a quanto appreso da Motorsport.com, Russell avrebbe ottenuto il suo miglior tempo con il serbatoio pieno a tre quarti. Dunque non un vero e proprio tentativo di attacco al tempo. Sarà da verificare se anche Hamilton ha fatto il suo tempo nelle medesime condizioni del compagno di squadra. Hamilton, oltre a essere stato il più veloce di giornata, è stato anche il pilota più attivo in pista collezionando 95 giri complessivi.

Dietro le due Mercedes W13 ci sono le due Red Bull con Sergio Perez davanti a Max Verstappen. Il messicano ha ottenuto il suo tempo con mescole C4, mentre Verstappen con le C3. 131 giri complessivi per la RB18, tornata a macinare chilometri dopo una giornata, quella di ieri, meno brillante dal punto di vista della distanza coperta.

Sebastian Vettel è quinto, ma nel pomeriggio non è riuscito a girare a causa di una perdita d'olio che lo aveva costretto in mattinata a parcheggiare la sua Aston Martin AMR22 a bordo pista. Il tedesco ha provocato così una delle 5 bandiere rosse di giornata. In questo modo, Lance Stroll non è stato in grado di girare nel pomeriggio.

Sesto e settimo tempo per le Ferrari. 136 i giri inanellati da Leclerc e Sainz, con i due piloti della Rossa che non si sono fatti ingolosire, lavorando solo con mescole C2 e C3 come da programma. La Ferrari ha anche fatto esordire un nuovo fondo per attenuare l'effetto dell'ormai celebre Porpoising e questo sembra aver funzionato. I migliori tempi ottenuti dai due ferraristi sono arrivati con mescole C3.

Ottima giornata anche per Alexander Albon: 88 giri per l'ex pilota della Red Bull e l'ottavo tempo con la Williams FW44 davanti al compagno di squadra Nicholas Latifi. Daniel Ricciardo completa la Top 10 dopo aver girato tanto sull'asfalto bagnato. Il pilota della McLaren è stato uno dei pochi ad approfittare realmente dell'occasione voluta e creata da Pirelli, ovvero quella di provare le gomme Cinturato Intermedie e Full Wet. A metà giornata le autobotti hanno inondato d'acqua la pista e Ricciardo ha usato tanto entrambe le mescole.

Alpine non è riuscita a girare dopo il problema idraulico che ha fermato Fernando Alonso al mattino. I tecnici del team di Enstone non sono riusciti a sistemare la A522 in tempo per consentire all'asturiano e a Ocon di tornare in pista. Stesso discorso per AlphaTauri. Pierre Gasly ha sbattuto in mattinata rompendo l'ala anteriore e la sospensione anteriore destra. Questo inconveniente ha costretto Yuki Tsunoda a rimanere ai box nel pomeriggio.

Ancora pochi giri per Alfa Romeo, con GuanYu Zhou arrivato a fare 41 giri e Valtteri Bottas appena 10. 9 soli giri per la Haas a causa di una perdita d'olio che il team non è riuscito ad aggiustare.

Pos Pilota Team Tempo Gap Giri/Gomme 1 Lewis Hamilton Mercedes 1:19.138 89/C5 2 George Russell Mercedes 1:19.233 +0.095s 66/C5 3 Sergio Perez Red Bull 1:19.556 +0.418s 68/C4 4 Max Verstappen Red Bull 1:19.756 +0.618s 59/C3 5 Sebastian Vettel Aston Martin 1:19.824 +0.686s 48/C5 6 Charles Leclerc Ferrari 1:19.831 +0.693s 44/C3 7 Carlos Sainz Ferrari 1:20.072 +0.934s 86/C3 8 Alex Albon Williams 1:20.318 +1.180s 88/C4 9 Nicholas Latifi Williams 1:20.699 +1.561s 13/C4 10 Daniel Ricciardo McLaren 1:20.750 +1.612s 80/C3 11 Lando Norris McLaren 1:20.827 +1.689s 52/C3 12 Fernando Alonso Alpine 1:21.242 +2.104s 12/C3 13 Guanyu Zhou Alfa Romeo 1:21.939 +2.801s 41/C3 14 Pierre Gasly AlphaTauri 1:22.469 +3.331s 40/C4 15 Nikita Mazepin Haas 1:26.229 +7.912s 9 /C3 16 Valtteri Bottas Alfa Romeo 1:30.433 +11.295s 10/C3