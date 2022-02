F1 | Test Barcellona, Giorno 3: Russell al top al mattino

Carica lettore audio

La terza e ultima giornata di test pre-stagionali di Formula 1 sul tracciato di Barcellona ha visto George Russell piazzare la Mercedes W13 davanti a tutti. Il pilota britannico ha firmato il miglior tempo in 1'19"233, ossia il miglior riferimento sino a ora dei tre giorni di prove.

Per ottenere quel crono, il britannico ha però dovuto ricorrere alle mescole più soffici della gamma 2022 proposta da Pirelli, le C5. La W13 è anche stata la vettura che ha girato di più oggi con i suoi 66 passaggi sul traguardo collezionati nel corso della mattinata.

Dietro il giovane britannico ecco la Red Bull RB18 di Max Verstappen. Il campione del mondo in carica ha lavorato soprattutto con mescole C2 e C3, quelle storicamente più indicate per affrontare il circuito di Barcellona, chiudendo con il secondo posto e mezzo secondo di ritardo da Russell. Per la RB18 altri 58 giri, che confermano quanto la nuova vettura pensata da Adrian Newey sia già abbastanza solida.

Sebastian Vettel si è affacciato ai piani nobili di una classifica che continua a non dire quasi nulla riguardo ai reali rapporti di forza. Il tedesco ha portato l'Aston Martin AMR22 al terzo posto, staccato di appena 7 centesimi dal riferimento di Verstappen.

Vettel, così come Russell, ha ottenuto il suo miglior tempo con mescole C5, mentre alle sue spalle, staccato di 7 millesimi, c'è la Ferrari F1-75 di Charles Leclerc. Il monegasco ha potuto provare oggi con un nuovo fondo, concentrandosi in run con mescole C2 e C3, esattamente come Verstappen.

Nicholas Latifi completa la Top 5 con una Williams che si conferma una vettura interessante per una serie di soluzioni viste negli ultimi giorni. Ancora tutta da scoprire, però, dal punto di vista prestazionale. Oggi il team di Grove ha lavorato molto dal punto di vista aerodinamico con vistoso flow viz cosparso sul diffusore della FW44.

Lando Norris è sesto con la McLaren, oggi non andata alla ricerca di un tempo come invece ha fatto a fine sessione mattutina nelle prime due giornate. Fernando Alonso e Alpine hanno finito il proprio giorno di test con grande anticipo a causa di un problema idraulico. Fernando non tornerà più in pista in questi test, saltando le prove sul bagnato di questo pomeriggio.

L'asturiano ha provocato la prima bandiera rossa di giornata. GuanYu Zhou ne ha provocate addirittura due. La prima per un'uscita alla curva 10. La seconda, invece, per aver spento la vettura sul rettilineo (forse una prova di pescaggio benzina). Pierre Gasly ha provocato un'altra bandiera rossa per essere andato a sbattere nel terzo settore. Il francese ha distrutto l'ala anteriore e la sospensione anteriore destra della sua AlphaTauri AT03.

L'ultima bandiera rossa di giornata è stata innescata da Vettel a 10 minuti dal termine della sessione. Il tedesco è rimasto fermo nel terzo settore. Nikita Mazepin è riuscito a fare appena 9 giri con la Haas VF-22 priva di sponsor e di colori della bandiera russa per ciò che sta accadendo tra la Russia e l'Ucraina.

Pos Pilota Team Tempo Gap Giri/Gomme 1 George Russell Mercedes 1:19.233 61/C3 2 Max Verstappen Red Bull 1:19.756 +0.523s 69/C3 3 Sebastian Vettel Aston Martin 1:19.824 +0.591s 57/C3 4 Charles Leclerc Ferrari 1:19.831 +0.598s 44/C3 5 Nicholas Latifi Williams 1:20.699 +1.466s 54/C2 6 Lando Norris McLaren 1:20.827 +1.594s 62/C3 7 Fernando Alonso Alpine 1:21.242 +2.009s 14/C3 8 Pierre Gasly AlphaTauri 1:21.939 +2.706s 38/C2 9 Guanyu Zhou Alfa Romeo 1:22.469 +3.236s 40/C2 10 Alex Albon Williams 1:22.652 +3.419s 64/C2 11 Nikita Mazepin Haas 1:26.229 +6.996s 9/C3