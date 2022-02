F1 | Test Barcellona, Giorno 2: Ricciardo svetta al mattino

Carica lettore audio

Ieri Lando Norris aveva chiuso il testa la prima giornata di test pre-stagionali 2022 di Formula 1 firmando il miglior tempo al volante della sua McLaren MCL36 sul tracciato di Barcellona e oggi la medesima scena si è ripetuta al mattino del secondo giorno di prove.

Daniel Ricciardo, oggi subentrato a Norris al volante della monoposto di Woking, ha firmato il miglior tempo negli ultimi 15 minuti della sessione fermando il cronometro in 1'20"355. Il tempo è stato colto con gomme a mescola C3.

L'australiano della McLaren è stato molto attivo in pista, perché ha firmato 65 giri. Meglio di lui, però, ha fatto il primo degli inseguitori: Carlos Sainz. Il madrileno ha portato la Ferrari F1-75 a comandare la classifica per gran parte della giornata, ma la cosa più importante non è certo il tempo sul giro, quanto i 71 passaggi inanellati senza apparenti problemi.

La Rossa continua a rivelarsi solida in una giornata in cui il team ha lavorato per fare tante comparazioni, ma anche per raccogliere dati aerodinamici nella prima parte della mattina montando ancora i rastrelli pieni di sensori appena dietro le ruote anteriori.

Terzo tempo per Pierre Gasly con la AlphaTauri AT03. Anche lui, così come Sainz e Ricciardo, ha ottenuto il suo miglior tempo (1'20"764) con mescole C3, distinguibili dalla banda gialla sulla spalla. Con questo tempo il francese è a 4 decimi da Ricciardo e a 2 da Sainz.

I primi tre sono stati gli unici ad aver abbattuto il muro dell'1'21". Alexander Albon ha portato la Williams al quarto posto, risultando più veloce di 4 decimi rispetto a Lance Stroll con l'Aston Martin. Anche oggi il team di Grove ha fatto tante prove a livello aerodinamico, questa volta sulla parte posteriore della FW44.

Superate le difficoltà di ieri, Mick Schumacher ha portato la Haas a fare ben 66 giri, risultando il secondo più attivo in pista al pari di Esteban Ocon con l'Alpine A522 (ultimo nella classifica di mattinata). Ancora in difficoltà Alfa Romeo: oggi Valtteri Bottas non è andato oltre 21 passaggi in pista, rimanendo a lungo ai box. E' stata proprio Alfa Romeo il team meno attivo in pista stamattina.

Dopo i 147 passaggi di ieri, oggi la Red Bull ha provocato la prima bandiera rossa arrivata a 30 minuti dalla fine della sessione mattutina. Perez è rimasto fermo nel terzo settore a causa di un guasto al cambio. Il team, dopo aver recuperato la monoposto, ha subito lavorato per sistemare il problema e, stando a quanto affermato da un portavoce del team, il guasto dovrebbe già essere stato sistemato. Il messicano ha fatto solo 38 giri.

Lewis Hamilton e la Mercedes W13 ne hanno fatti appena 2 in più, dunque 40. Il 7 volte iridato si è concentrato su 3 stint da 10 giri con mescole C2, senza mai cercare il tempo. Tante valutazioni aerodinamiche anche da parte di Mercedes, con i tubi di pitot che sono apparsi ancora una volta sul main plane dell'ala posteriore.

Pos Pilota Team Tempo Gap Giri/gomme 1 Daniel Ricciardo McLaren 1:20.355 64/C3 2 Carlos Sainz Ferrari 1:20.546 +0.191s 71/C3 3 Pierre Gasly AlphaTauri 1:20.764 +0.409s 60/C3 4 Alex Albon Williams 1:21.531 +1.176s 47/C3 5 Lance Stroll Aston Martin 1:21.920 +1.565s 55/C2 6 Mick Schumacher Haas 1:21.949 +1.594s 65/C3 7 Valtteri Bottas Alfa Romeo 1:22.288 +1.933s 21/C3 8 Sergio Perez Red Bull 1:22.412 +2.057s 38/C2 9 Lewis Hamilton Mercedes 1:22.562 +2.207s 40/C2 10 Esteban Ocon Alpine 1:23.280 +2.925s 66/C2