F1, Test Barcellona, Giorno 2: Ferrari con Vettel al pomeriggio

La Ferrari potrà contare su entrambi i piloti in questa seconda giornata dei Test 1 2020 di Formula 1 che sarà svolta oggi sul tracciato del Montmelo di Barcellona. Charles Leclerc inizia la giornata, poi lascerà al volante a Sebastian Vettel, con il tedesco che farà il suo esordio in questi test al pomeriggio.

Mercedes impiegherà ancora entrambi i piloti anche oggi, facendo iniziare Lewis Hamilton per poi affidare la W11 a Valtteri Bottas. Stesso discorso per Renault, che schiera Ricciardo al mattino sulla R.S.20, mentre al pomeriggio ci sarà Esteban Ocon.

In casa Red Bull giornata dedicata ad Alexander Albon, così come per Lando Norris in McLaren. Alpha Tauri, dopo l'exploit di ieri, affiderà il volante della AT01 a Pierre Gasly, mentre è George Russell a continuare lo sviluppo della Williams FW43.

Romain Grosjean avrà una giornata intera per continuare a prendere confidenza con la VF-20, mentre Kimi Raikkonen potrà fare i primi chilometri a Barcellona con l'Alfa Romeo C39.