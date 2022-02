F1 | Test Barcellona, Giorno 1: Norris respinge le Ferrari

Carica lettore audio

Tutto sembrava apparecchiato per una doppietta Ferrari, invece nella prima giornata di test pre-stagionali 2022 di Formula 1 tenutasi oggi al Montmelò di Barcellona ha svettato la McLaren MCL36 di Lando Norris.

A fine giornata, dopo 8 ore prive di bandiere rosse, è stata proprio la vettura di Woking a firmare il miglior tempo, con Norris che ha colto un 1'19"568 sufficiente a battere tutti, almeno nella prima classifica della nuova stagione. Certo, questa non conta e non ha fatto vedere in alcun modo i reali valori in campo. Per questa non solo va presa con le pinze, ma va soppesata molto bene prima di azzardare una qualunque ipotesi legata ai reali valori in campo.

Unico brivido per Norris quello arrivato nel pomeriggio, con la sua MCL36 che si è spenta all'uscita dalla pit lane e i meccanici della McLaren che sono stati costretti ad andare a recuperare la monoposto e riportarla ai box. Dopo pochi minuti, però, Lando è riuscito a tornare in pista e a procedere con il suo programma.

Basandoci però su quanto visto oggi, dietro la McLaren c'è la Ferrari. Charles Leclerc e Carlos Sainz sembravano destinati a ottenere la doppietta giornaliera con il primo e il secondo posto, ma Norris ha deciso diversamente sfruttando alla perfezione un set di C4 (riconoscibile dalla banda rossa sulle spalle) nell'ultima parte di giornata.

Leclerc è risultato più lento di 6 decimi rispetto a Norris, ma ottenendo il suo tempo con una mescola più dura, la C3. Stesso discorso per Carlos Sainz, terzo a 3 decimi da Leclerc. I due ferraristi hanno compiuto in totale 153 giri (80 Leclerc, 73 Sainz per 715 chilometri), rendendo così la F1-75 la vettura più attiva in pista nella giornata odierna. Nel pomeriggio Sainz si è trovato a stretto contatto con Verstappen, ingaggiando un duello ravvicinato in cui, nel primo settore, era lui a guadagnare 3 decimi sul rivale. Poi, però, nell'ultimo il campione del mondo gli restituiva quanto perso e questo ha portato i due a rimanere distanti con un gap che variava tra il 1"2 e gli 8 decimi. Entrambi hanno poi finito il rispettivo run assieme, rientrando contemporaneamente ai box.

Dietro le Rosse ecco le Frecce d'Argento, con George Russell davanti a Lewis Hamilton di un paio di decimi. Russell ha girato al mattino facendo 77 giri, mentre Hamilton, che ha provato nel pomeriggio, ne ha fatto 50. Entrambi hanno compiuto run di 5 e 10 giri con C2 e C3, senza provare altre mescole come spesso è accaduto nei test di Barcellona. Entrambi i migliori tempi Mercedes sono stati ottenuti proprio con gomme a mescola C3. Mercedes si è dedicata oggi a prove di comparazione e, stando a quanto appreso da Motorsport.com, fatte con motore non certo al massimo delle sue possibilità.

Appena fuori dalla Top 10 troviamo l'Aston Martin di Sebastian Vettel. Il tedesco non ha girato troppo in mattinata con 52 passaggi. Lance Stroll, che ha preso il suo posto al pomeriggio, ne ha fatti 67, ma non andando oltre il 13esimo tempo. Il canadese ha però lavorato soprattutto con mescole C2. Yuki Tsunoda ha avuto invece l'occasione di girare per tutta la giornata con la AlphaTauri AT03, inanellando ben 121 giri.

Tante prove aerodinamiche per il team faentino, con il flow viz apparso a più riprese su sospensioni e in altre componenti della vettura italiana. 127 giri per Fernando Alonso con l'Alpine A522 e l'ottavo tempo finale davanti alla tanto attesa e chiacchierata Red Bull RB18. La monoposto, frutto del genio di Adrian Newey, ha compiuto 147 giri totali con Max Verstappen al volante. Nel corso del pomeriggio l'olandese campione del mondo ha anche avuto modo di provare una versione più aperta della RB18, con due branchie apparse in direzione dei radiatori delle pance.

L'aspetto più interessante, al di là degli aspetti tecnici, è la quantità di giri fatta dalla RB18. Spesso, nei primi giorni di test degli anni passati, le monoposto di Milton Keynes non brillavano certo per quantità di giri compiuti. In questa occasione, invece, Verstappen è riuscito a fare addirittura 147 giri.

Alfa Romeo è andata incontro a una giornata difficile. Robert Kubica ha completato la giornata con sole 9 tornate fatte e tanti problemi legati ai contatti multipli dello splitter con l'asfalto. Nel pomeriggio Bottas è rimasto ai box per oltre 2 ore, ma poi è riuscito a mettere assieme 23 giri e il decimo tempo assoluto.

Dietro di lui la WIlliams di Alexander Albon. Il thailandese rientra in Formula 1 dopo un anno di assenza e oggi ha fatto 66 giri, chiudendo appena fuori la Top 10. Tante prove aerodinamiche all'anteriore sulla FW42: spesso la monoposto è stata cosparsa di flow viz proprio sul muso e l'ala anteriore anche con Nicholas Latifi (14esimo). Chiudiamo il report di giornata parlando della Haas. Nikita Mazepin non ha fatto oltre 20 giri. Poi, nel pomeriggio, il team americano ha dovuto sostituire il fondo della VF-22 perché danneggiato. Una volta completate le operazioni, Mick Schumacher ha potuto entrare in pista e firmare il 12simo tempo alle spalle di Albon.

Pos Pilota Team Tempo Gap Giri/gomme 1 Lando Norris McLaren 1:19.568 103/C4 2 Charles Leclerc Ferrari 1:20.165 +0.597s 80/C3 3 Carlos Sainz Ferrari 1:20.416 +0.848s 73/C3 4 George Russell Mercedes 1:20.784 +1.216s 77/C3 5 Lewis Hamilton Mercedes 1:20.929 +1.361s 50/C3 6 Sebastian Vettel Aston Martin 1:21.276 +1.708s 52/C3 7 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1:21.638 +2.070s 121/C3 8 Fernando Alonso Alpine 1:21.746 +2.178s 127/C2 9 Max Verstappen Red Bull 1:22.246 +2.678s 147/C2 10 Valtteri Bottas Alfa Romeo 1:22.572 +3.004s 23/C3 11 Alex Albon Williams 1:22.760 +3.192s 66/C3 12 Mick Schumacher Haas 1:22.926 +3.358s 23/C3 13 Nicholas Latifi Williams 1:23.327 +3.759s 67/C3 14 Lance Stroll Aston Martin 1:23.379 +3.811s 66/C2 15 Nikita Mazepin Haas 1:24.505 +4.937s 20/C2 16 Robert Kubica Alfa Romeo 1:25.909 +6.341s 9/C3