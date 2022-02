F1 | Test Barcellona, Giorno 1: Ferrari davanti al mattino

Carica lettore audio

Abbiamo ammirato le nuove forme delle vetture, abbiamo ascoltato le ambizioni dei team, ma oggi le parole e le impressioni hanno toccato lo zero e hanno lasciato spazio alla pista. Stamattina è scattato il primo giorno di test pre-stagionali di Barcellona, sul tracciato del Montmelò, e a ottenere il miglior tempo della sessione mattutina è stato Charles Leclerc.

Il pilota della Ferrari ha fermato il cronometro in 1'20"165 sfruttando un set di mescole C3 - riconoscibili dalla banda gialla sulle spalle delle Pirelli da 18" - in un run di 5 giri effettuato nella seconda parte della mattinata. CIò significa che il crono del ferrarista è a 3"5 dal tempo della pole firmata da Hamilton (in condizioni estremamente diverse, vogliamo sottolinearlo).

La F1-75 è stata una delle monoposto più attive in pista: Leclerc ha inanellato infatti ben 80 giri, al pari della Red Bull del campione del mondo Max Verstappen. Ciò significa che la Rossa e la RB18 si sono rivelate stakanoviste della mattinata.

Ferrari si è concentrata su diverse valutazioni aerodinamiche nella prima parte di mattina, per poi fare una serie di run nella seconda. Dietro la Rossa ecco la McLaren MCL36 di Lando Norris. Il britannico si è fermato a 3 decimi da Leclerc, precedendo a sua volta di 3 decimi da Mercedes W13 di George Russell.

Già tanti run per il britannico. Prima diverse serie di 5 giri, poi questi sono aumentati a 10 fino a raggiungere la soglia dei 77 giri complessivi. Dietro i primi tre ecco l'Aston Martin di Sebastian Vettel, a 1"1 dalla Ferrari di Leclerc e più rapida di 4 decimi rispetto all'AlphaTauri AT03 di Yuki Tsunoda.

Interessante sottolineare come i primi 5 della classifica abbiano ottenuto i rispettivi migliori tempi con mescole C3 (banda gialla), mentre il sesto, ovvero Max Verstappen con la tanto attesa RB18, è sesto. Come già detto, Red Bull ha stupito per le forme estreme della RB18, ma anche per la continuità con cui abbiamo visto in pista l'ultima creatura nata dal genio di Adrian Newey. Ben 80 giri, proprio come la Ferrari, e la certezza che non abbia mai cercato il tempo.

Il crono migliore di Verstappen è stato ottenuto con mescole C2 ed è a 2"1 di distacco da Leclerc. Ma oggi, lo sappiamo, i tempi contano poco. Settimo Fernando Alonso con Alpine, più rapido di pochi millesimi rispetto alla WIlliams di Nicholas Latifi. Il team di Grove ha fatto tanti test aerodinamici, arrivando addirittura a coprire muso, ala anteriore, pance e ala posteriore di flow-viz giallo fluo per capire meglio l'andamento dei flussi.

Penultimo tempo per la Haas di Nikita Mazepin. Il russo ha inanellato appena 20 giri, ma ha fatto peggio Alfa Romeo Racing. Il team di Hinwil, che stamattina schierava Robert Kubica, non è andato oltre i 9 giri complessivi a causa di un problema legato allo splitter della C42 che andava a sbattere sull'asfalto. Lo stesso problema si era già verificato nello Shakedown fatto a Fiorano qualche giorno fa. E' proprio del polacco l'ultimo tempo della mattina. La sessione pomeridiana scatterà alle ore 14:00 italiane, dopo la pausa pranzo.

Pos Pilota Team Tempo Gap Giri 1 Charles Leclerc Ferrari 1:20.165 80 2 Lando Norris McLaren 1:20.474 +0.309s 50 3 George Russell Mercedes 1:20.784 +0.619s 77 4 Sebastian Vettel Aston Martin 1:21.276 +1.111s 52 5 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1:21.638 +1.473s 44 6 Max Verstappen Red Bull 1:22.246 +2.081s 80 7 Fernando Alonso Alpine 1:23.317 +3.152s 54 8 Nicholas Latifi Williams 1:23.379 +3.214s 66 9 Nikita Mazepin Haas 1:24.505 +4.340s 20 10 Robert Kubica Alfa Romeo 1:25.909 +5.744s 9