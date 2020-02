F1, Test Barcellona, Giorno 1: Alfa con Kubica e Giovinazzi

Finalmente ci siamo. Oggi inizia la stagione 2020 di Formula 1 con la prima giornata di test pre-stagionali che va in scena sul tracciato catalano del Montmelo, ormai sede da diversi anni delle prove in vista dell'avvio del Mondiale che si disputerà a Melbourne, in Australia.

Di seguito, nella tabella che trovate poco sotto, ci sono i nomi dei piloti che prenderanno parte alla prima giornata assoluta di test 2020. Tra le altre spicca subito la scelta Mercedes, che affiderà la W11 sia a Valtteri Bottas - al mattino - che a Lewis Hamilton.

La Ferrari, come ormai è noto da tempo, schiererà al volante della SF1000 Sebastian Vettel. Anche Red Bull ha deciso di far esordire nei test la RB16 nelle mani di un solo pilota, e questo altri non avrebbe potuto essere se non Max Verstappen.

McLaren inizia la sua stagione di conferma dopo un buon 2019 con la MCL35 che sarà portata in pista da Carlos Sainz Jr, mentre Renault cercherà di riprendersi la posizione alle spalle dei top team svelando la R.S.20 domattina in pit lane.

La vettura francese sarà guidata sia da Esteban Ocon - che già è stato impiegato nel filming day svolto due giorni fa sempre a Barcellona, che Daniel Ricciardo. Il nuovo corso dell'AlphaTauri e della AT01 si aprirà nel segno di Daniil Kvyat.

La seconda e ultima stagione della Racing Point prima di diventare Aston Martin vedrà scendere in pista entrambi i piloti titolari: Sergio Perez porterà per la prima volta in pista la RP20, mentre al pomeriggio sarà il turno di Lance Stroll.

Alfa Romeo è l'unica a impiegare il test driver in questo turno di prove, con Robert Kubica che avrà il compito di iniziare la sgrossatura della C39 per poi lasciarla nelle mani di Antonio Giovinazzi al pomeriggio.

La Haas, che ha girato 2 giorni fa con Renault e Williams a Barcellona, vedrà impegnato Kevin Magnussen, mentre il team di Grove farà girare al mattino George Russell, mentre al pomeriggio il neo pilota titolare Nicholas Latifi.