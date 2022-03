F1 | Test Bahrain, Giorno 3: Verstappen fa la voce grossa, Leclerc 2°

Carica lettore audio

Si aspettava un segnale dai top team ed è arrivato nella giornata conclusiva dei test collettivi in Bahrain. Quelli che lo hanno mandato più forte e chiaro sono stati Max Verstappen e la Red Bull. Il campione del mondo in carica ha aspettato l'ultima ora della sessione pomeridiana per montare le gomme a mescola C5 e fare la differenza.

L'olandese è stato il solo capace di infrangere il muro dell'1'32", con un crono di 1'31"720 con il quale alla fine ha distanziato di quasi sette decimi il diretto inseguitore Charles Leclerc, che invece ha firmato il suo 1'32"415 con gomme C4. Va detto però che entrambe queste mescole non faranno parte dell'allocazione per il GP della settimana prossima, anche se questi due sono probabilmente quelli che oggi hanno ottenuto le indicazioni migliori anche quando hanno lavorato sul passo gara.

In particolare l'ultimo run del ferrarista ha destato curiosità, visto che il monegasco è riuscito a completare uno stint discretamente lungo tutto sul passo dell'1'38" calzando gomme a mescola C3, tra l'altro in quello che dovrebbe essere l'orario della prima gara dell'anno.

Alla "festa" è un po' mancata la Mercedes, con George Russell che ha fatto più fatica a trovare la prestazione sul giro. Il britannico alla fine ha dovuto fare ricorso alla gomma C5 per ottenere il quarto tempo, accusando però un distacco di oltre un secondo dalla Red Bull a parità di mescola. La W13 poi è apparsa ancora molto nervosa e alle prese con un porpoising davvero fastidioso.

Alla fine Russell si è ritrovato alle spalle anche dell'Alpine di Fernando Alonso, oggi protagonista di una vera e propria maratona con 122 giri all'attivo. L'asturiano si è guadagnato la terza posizione proprio a pochi istanti dalla bandiera a scacchi, piazzando un 1'32"698 con gomme a mescola C4. A sorpresa, sotto al muro dell'1'33" c'è andata anche l'Alfa Romeo con Valtteri Bottas e la cosa curiosa è che l'1'32"985 del finlandese è arrivato con le gomme C3.

Peccato solo che, proprio subito dopo averlo fatto segnare, Bottas sia rimasto fermo in pista con il cambio bloccato in quarta, innescando la seconda bandiera rossa del pomeriggio e non potendo più riprendere la via della pista prima della conclusione. Il primo sopra al muro dell'1'33" è statoinvece Yuki Tsunoda, bravo a sfruttare le gomme C5 con la sua AlphaTauri, anche se forse avrebbe potuto fare anche un crono migliore se non fosse finito largo all'ultima curva.

In settima posizione troviamo Sergio Perez, che a confermare l'ottimo momento di forma della Red Bull era stato il più veloce nella sessione mattutina, con temperature decisamente più elevate. Il messicano, che ha portato al debutto le nuove pance della RB18, ha girato in 1'33"105 con le gomme C4. Alle sue spalle troviamo la Haas di un ottimo Mick Schumacher, che con le C3 ha ottenuto un 1'33"151. Tra le altre cose, il tedesco, che ha provocato la prima bandiera rossa del pomeriggio con un testacoda all'ultima curva, ha disposizione ancora un'ora per recuperare il tempo perso dalla Haas giovedì mattina a causa del ritardo del cargo contenente il suo materiale.

Dopo un pomeriggio travagliato, ancora alla ricerca di una soluzione per il surriscaldamento dei freni anteriori, Lando Norris ha portato la McLaren all'interno della top 10 proprio nei minuti conclusivi, segnando un crono di 1'33"191 con le gomme a mescola C3. Dopo aver brillato nelle prime fasi del pomeriggio, Sebastian Bettel si è quindi dovuto accontentare di chiudere decimo in 1'33"959, prestazione che ha ottenuto con le gomme C4 sulla sua Aston Martin.

Chiaramente, i piloti che hanno girato nella sessione mattutina lo hanno dovuto fare con la pista in condizioni decisamente peggiori a causa delle temperature elevate, quindi non ci si deve stupire a vedere nelle retrovie nomi come quelli di Carlos Sainz e Lewis Hamilton: il ferrarista è 13° e il sette volte iridato è addirittura 17°, con alle sue spalle il solo Kevin Magnussen. Entrambi però non hanno provato un time attack vero e proprio, come invece hanno fatto i loro compagni nel pomeriggio.

Pos Pilota Team Tempo Gap Giri 1 Max Verstappen Red Bull 1:31.720 53 2 Charles Leclerc Ferrari 1:32.415 +0.695s 51 3 Fernando Alonso Alpine 1:32.698 +0.978s 122 4 George Russell Mercedes 1:32.759 +1.039s 71 5 Valtteri Bottas Alfa Romeo 1:32.985 +1.265s 68 6 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1:33.002 +1.282s 57 7 Sergio Perez Red Bull 1:33.105 +1.385s 43 8 Mick Schumacher Haas 1:33.151 +1.431s 57 9 Lando Norris McLaren 1:33.191 +1.471s 90 10 Sebastian Vettel Aston Martin 1:33.821 +2.101s 81 11 Guanyu Zhou Alfa Romeo 1:33.959 +2.239s 82 12 Pierre Gasly AlphaTauri 1:34.865 +3.145s 91 13 Carlos Sainz Jr. Ferrari 1:34.905 +3.185s 68 14 Alexander Albon Williams 1:35.171 +3.451s 18 15 Nicholas Latifi Williams 1:35.634 +3.914s 124 16 Lance Stroll Aston Martin 1:36.029 +4.309s 53 17 Lewis Hamilton Mercedes 1:36.217 +4.497s 78 18 Kevin Magnussen Haas 1:38.616 +6.896s 38