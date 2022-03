F1 | Test Bahrain, Giorno 3: squillo mattutino di Red Bull con Perez

Carica lettore audio

Chi si aspettava i primi squilli, è stato accontentato. Nella sessione mattutina dell'ultima giornata di test pre-stagionali 2022 di Formula 1 andata in scena sul tracciato di Sakhir, in Bahrain, Sergio Perez ha firmato il miglior tempo ottenuto sino a qui in questa tre giorni di prove.

Il pilota della Red Bull, grazie a una RB18 dotata di nuove pance e gomme Pirelli a mescola C4 (banda rossa sulle spalle) ha ottenuto un 1'33"105 che è di gran lunga il miglior tempo visto sino a qui. Per il messicano poco lavoro sui long run, ma tanto sulla valutazione dell'assetto sul giro secco, a serbatoi più vuoti, oltre alle valutazioni aerodinamiche doverose dopo aver introdotto le nuove pance proprio questa mattina.

Oltre a Perez, l'altro pilota di giornata capace di abbattere il muro dell'1'34" è stato - non con poca sorpresa - Guanyu Zhou. Il cinese ha portato l'Alfa Romeo C42 al secondo posto sfruttando mescole C4 e inanellando 79 giri, quasi il doppio di quelli fatti da Sergio Perez (41).

Zhou, dopo diverse simulazioni di giro veloce, ha poi fatto un test sui long run con mescole dure. Uno stint è durato quasi 30 giri, sebbene i tempi non fossero così promettenti. Terzo posto invece per Pierre Gasly con la AlphaTauri. La AT03 è risultata più lenta di quasi 1" a parità di gomme rispetto all'Alfa Romeo, ma il serbatoio della vettura di Faenza non era certo vuoto quanto quello della monoposto svizzera.

Molto più interessante il passo mostrato dalla AT03, con Gasly che ha completato la simulazione gara proprio poco prima dell'unica bandiera rossa - di prova - esposta a 14 minuti dal termine della sessione. Per il francese 89 giri: questo è il dato che lo rende il pilota più attivo in pista della mattinata.

Tanto lavoro con mescole C3 (che al GP del Bahrain saranno considerate le Soft) per la Ferrari con Carlos Sainz. Il madrileno si è concentrato in particolar modo su long run tutti fatti con la mescola riconoscibile dalla banda gialla sulle spalle. 3 stint con carichi di benzina differenti, ma anche con l'impressione che la F1-75 sia piuttosto costante. Il quinto tempo finale ottenuto con mescole C5 dice poco, perché è un tipo di gomma che, a Sakhir, ha mostrato di dare le prestazioni desiderate per appena un settore. Troppo alte le temperature per una mescola così morbida.

Fernando Alonso ha cercato di inanellare un buon numero di giri con l'Alpine dopo i problemi che hanno rallentato il programma di sviluppo della A522. Fernando ha fatto qualche stint di simulazione gara, firmando il quinto tempo di mattinata sfruttando gomme a mescola C4. Lando Norris ha potuto girare in mattinata grazie alle nuove componenti arrivate da Woking dopo i guai all'impianto frenante verificati nei giorni passati.

Il britannico ha fatto solo 39 giri, ma avrà a disposizione anche il turno pomeridiano per via della positività al COVID-19 di Daniel Ricciardo. Nicholas Latifi con la Williams FW44 ha simulato un gran premio quasi per intero. 73 giri totali e il settimo tempo centrato con mescole C3 davanti all'Aston Martin di Lance Stroll.

Molto interessante invece quanto fatto da Lewis Hamilton. Il pilota britannico della Mercedes non ha effettuato alcuna simulazione di giro secco, tanto da trovarsi al nono posto della classifica, ma è riuscito a completare interamente la simulazione di gara. 3 stint in cui ha usato mescole C3, C2 e C1, ovvero quelle che i team avranno a disposizione la prossima settimana per il gran premio.

La cosa che più ha colpito è la costanza dei tempi e, aspetto non da poco, il fatto che la W13 non sia mai comparsa tra le migliori velocità di punta (mai in Top 5 in nessuno dei tre settori della pista). Questo indica che la W13 ha ancora margine e che non ha ancora dimostrato per intero quello che può fare.

Giornata sfortunata per Haas. Partita un'ora prima per recuperare il tempo perso nella prima giornata, Kevin Magnussen non è riuscito a fare più di 38 giri, per altro fatti tutti nella prima parte della mattinata. A frenare il programma del team americano è stato un guasto all'alimentazione della power unit Ferrari.

Pos Pilota Team Tempo Gap Giri 1 Sergio Perez Red Bull 1:33.105 41 2 Guanyu Zhou Alfa Romeo 1:33.959 +0.854s 80 3 Pierre Gasly AlphaTauri 1:34.865 +1.760s 89 4 Carlos Sainz Ferrari 1:34.905 +1.800s 68 5 Fernando Alonso Alpine 1:35.328 +2.223s 54 6 Lando Norris McLaren 1:35.504 +2.399s 39 7 Nicholas Latifi Williams 1:35.634 +2.529s 73 8 Lance Stroll Aston Martin 1:36.029 +2.924s 51 9 Lewis Hamilton Mercedes 1:36.217 +3.112s 78 10 Kevin Magnussen Haas 1:38.616 +5.511s 38