F1 | Test Bahrain, Giorno 3: l'ultimo acuto è di Ferrari con Leclerc

L'ultimo lampo dei test è rosso. Anzi, della Rossa. La Ferrari ha firmato il miglior tempo anche nell'ultimo giorno di test pre-stagionali di Sakhir, in Bahrain, andato in archivio oggi grazie a Charles Leclerc, ma, come sempre, questi sono solo test. La stagione inizierà tra una settimana e allora tutti daranno fuoco alle polveri. Eppure, qualcosa di interessante lo abbiamo potuto apprezzare già oggi.

A livello cronometrico, come detto, Charles Leclerc ha firmato un 1'30"322 che non è certo il giro più rapido della tre giorni di prove, ma tanto è bastato per chiudere davanti a tutti oggi sfruttando un set di mescole C4. Queste, lo ricordiamo, non saranno portate da Pirelli per il Gran Premio che si terrà fra 7 giorni. Le Soft, infatti, saranno le C3.

Ma poco importa, almeno per ora. Leclerc ha fatto meglio di 46 millesimi rispetto alla Mercedes W15 di George Russell, anche questa dotata di C4. Va segnalato che il miglior tempo della Freccia nero-argentata è stato ottenuto a sessione quasi terminata, con il buio e una pista molto più fresca e veloce rispetto a Leclerc.

Ne ha approfittato anche GuanYu Zhou, bravo a sfruttare a sua volta un set di C4 per portare la Sauber C44 al terzo posto, staccato di 325 millesimi da Leclerc. La prima monoposto in classifica ad aver ottenuto il tempo con mescole C3 è la Red Bull RB20 di Max Verstappen, che troviamo al quarto posto.

Più che al giro secco, tutti hanno dato peso alla non certo convenzionale simulazione gara fatta dall'olandese durante il pomeriggio. 3 stint molto separati tra loro, che hanno confermato la bontà della splendida RB20 sul ritmo e sulla costanza, senza dimenticare le prestazioni. Quello più impressionante dei tre è stato il primo, effettuato con mescola C3, rimasto impareggiato.

Eppure, nonostante la RB20 abbia fatto paura a tutti in quel frangente, sembra che la Ferrari SF-24 abbia provato a rispondere con concretezza nella sua simulazione fatta con Charles Leclerc al volante. Su C3 l'impressione è che la RB20 sia più forte e in maniera solida. Poi, però, la Rossa ha sfoderato un passo ottimo su C1, confermando quanto di buono già visto ieri: la macchina di Maranello, almeno con le mescole dure, sembra essere competitiva. E non poco.

Buono anche lo stint di Leclerc con le C2 (fatto come terzo e ultimo per chiudere la simulazione), anche se troncato dopo 8 giri per provare poi le partenze con gomme C3 usate. Insomma, uno specchietto di quello che potremmo vedere tra una settimana, ma niente di definitivo. L'impressione è che la Red Bull sia ancora davanti a tutti, ma la Ferrari non sembra essere così lontana, almeno in certi frangenti di gara.

Tornando alla classifica generale di oggi, Yuki Tsunoda ha portato la Racing Bulls VCARB 01 al quinto posto sfruttando una mescola C4. Daniel Ricciardo, ultimo di giornata, ha fatto un lavoro molto differente dal compagno di squadra. Il suo giro veloce, infatti, lo aveva provato ieri pomeriggio. Alexander Albon ha invece avuto il compito di girare tutto il giorno con la Williams, risultando il pilota più attivo con 121 giri complessivi e il sesto tempo firmato nella parte finale della sessione pomeridiana davanti alla McLaren di Oscar Piastri.

L'australiano, al pari dell'Aston Martin AMR24 di Fernando Alonso che lo segue, ha mostrato un buon passo gara, piuttosto vicino a quello della Mercedes. Carlos Sainz, primo in mattinata, ha concluso nono davanti a Sergio Perez. Sussulto Haas con Nico Hulkenberg 11esimo, bravo ad abbandonare i piani bassi della classifica dopo un secondo giorno che aveva visto le VF-24 in coda.

Lewis Hamilton ha girato stamattina, chiudendo la giornata 12esimo assoluto davanti a Lance Stroll e Lando Norris. Ancora niente sussulti degni di nota per Alpine: 15esimo Pierre Gasly, 17esimo Esteban Ocon. La A524 è completamente nuova rispetto alla progenitrice, ma non ha ancora offerto spunti prestazionali per capire se sia una buona vettura o se, invece, possa candidarsi come la vera delusione di questo avvio di stagione.