F1 | Test Bahrain, Giorno 3: la line up piloti

Il terzo e ultimo giorno di test pre-stagionali 2022 di Formula 1 che va in scena a Sakhir, in Bahrain, è forse quello più importante di tutti e lo sarà per diversi motivi.

Primo tra tutti, i piloti potranno fare le ultime modifiche prima del primo fine settimana di gara che si terrà proprio a Sakhir la prossima settimana. Poi, per capire le reali prestazioni delle nuove monoposto, o comunque per avere un'idea più chiara di quelli che potranno essere i valori in campo nella prima parte della stagione.

Tutti i team meno McLaren impiegheranno entrambi i piloti titolari. I piloti delle rispettive squadre si divideranno gli ultimi 2 turni di prove pre-stagionali per terminare il lavoro in vista del Gran Premio del Bahrain.

Nella sessione mattutina, quella fatta alla luce del sole e con temperature presumibilmente molto alte e poco adatte a ottenere grandi prestazioni, in pista avremo Hamilton, Verstappen, Sainz, Alonso, Gasly, Stroll, Latifi, Zhou e Magnussen.

Proprio il danese inizierà prima il suo programma per recuperare parte del tempo perso nella giornata di giovedì, mentre la McLaren ha sciolto ogni dubbio con il comunicato diffuso nella serata di venerdì per annunciare la positività al COVID-19 di Daniel Ricciardo.

L'australiano è stato costretto a saltare i primi due giorni di test di Sakhir a causa di un'indisposizione, ma fino ad oggi era risultato negativo a tutti i tamponi. Il verdetto odierno è una brutta tegola per Daniel, che quindi salterà completamente questa tre giorni di test, nella speranza di recuperare in tempo per il Gran Premio del Bahrain della settimana prossima, che aprirà la stagione 2022. Nell'abitacolo della MCL36, dunque, ci sarà ancora Lando Norris.

Nel pomeriggio, invece, vedremo Russell, Perez, Leclerc, Ocon, Tsunoda, Vettel, Albon, Bottas e Mick Schumacher.

Team Giorno 3 Mercedes Hamilton/Russell Red Bull Perez/Verstappen Ferrari Sainz/Leclerc McLaren Norris Alpine Alonso/Ocon AlphaTauri Gasly/Tsunoda Aston Martin Stroll/Vettel Williams Latifi/Albon Alfa Romeo Zhou/Bottas Haas F1 Magnussen/Schumacher