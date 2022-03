F1 | Test Bahrain, Giorno 2: sorpresa Magnussen, Sainz 2°

Carica lettore audio

L’uomo del giorno in Bahrain, a sorpresa, è Kevin Magnussen. Il danese ha sfruttato al meglio l’ora di tempo supplementare concessa alla Haas per recuperare quest’oggi parte della mattina del giovedì persa per il ritardo nella consegna del materiale ed messo inaspettatamente il proprio autografo in cima alla lista dei tempi.

Quando tutti i team hanno concluso alle 17:00 ora italiana il secondo giorno di test, la Haas ha proseguito le attività spingendo con decisione sulla mappatura del motore Ferrari per consentire al danese di ottenere il crono di 1’33’’207 con mescola C4.

Di sicuro Magnuessen con questa prestazione guadagnerà i titoli dei giornali, ma non è da sottovalutare il buon lavoro compiuto dalla Ferrari con Carlos Sainz. Lo spagnolo ha completato la sessione pomeridiana col miglior crono – prima di essere scalzato dalla vetta da Magnussen – ottenendo il riferimento di 1’33’’532 con le Pirelli C4.

Sainz ha collezionato un totale di 60 giri quest’oggi ed è stato anche protagonista di un breve ma intenso duello con Max Verstappen. Quando Sainz era impegnato nella propria simulazione gara, una leggera incomprensione ha fatto scoccare le scintille in pista con Max pronto a riprendersi la posizione sul ferrarista.

Proprio il campione del mondo ha chiuso alle spalle del madrileno nella classifica dei tempi. Max, sempre con mescola C4, ha ottenuto il crono di 1’34’’011 pagando un gap di 479 millesimi da Sainz, ma dall’esterno è sembrato che la Red Bull RB18 avesse un notevole carico di benzina.

Ad impressionare maggiormente dell’ultima creatura di Adrian Newey, però, è stata la notevole stabilità in curva e la facilità di guida che è parso avere Max nel corso degli 86 giri percorsi in questa giornata.

Scorrendo la classifica stupisce vedere il nome di Lance Stroll in quarta posizione davanti a quello del sette volte iridato Lewis Hamilton. Il canadese ha chiuso la giornata con un totale di 70 tornate percorse ed il miglior crono personale in ‘134’’064 realizzato con la mescola C4.

Lewis Hamilton ha dovuto sfruttare, invece, la mescola C5 per riuscire a risalire nella classifica dei tempi. La Mercedes W13 sta forse nascondendo in modo eccessivo il proprio potenziale agli avversari, ma è innegabile che sembri ancora un progetto acerbo. Rispetto ad una RB18 molto stabile, l’ultima creazione della Stella è parsa ancora indomabile in curva e servirà forse del tempo per riuscire ad estrarre il massimo potenziale.

Dopo aver brillato al mattino, Esteban Ocon ha chiuso la giornata di lavoro per la Alpine con il sesto tempo assoluto. Il francese, insieme a Yuki Tsunoda, ha superato quota 100 giri inanellando 111 tornate ma nel pomeriggio è stato protagonista di una delle tante interruzioni con bandiera rossa quando ha posteggiato la sua A522 all’esterno di Curva 12 per un guasto tecnico rilevato dalla telemetria.

Alle spalle del francese troviamo l’altro ferrarista Charles Leclerc. Il monegasco, impegnato al volante della F1-75 nel turno mattutino, ha percorso un totale di 54 giri ottenendo il miglior crono in 1’34’’366 ed ha portato al debutto un nuovo fondo che sembra aver dato immediatamente ottimi risultati nella lotta al porpoising con una Ferrari poco incline ai saltellamenti sui rettilinei del Bahrain.

Anche la giornata di oggi è stata parecchio tormentata per la McLaren. L’indisponibilità di Daniel Ricciardo ha obbligato Lando Norris a sobbarcarsi l’intero programma di lavoro, ma anche in questo venerdì i meccanici del team di Woking si sono trovati alle prese con il problema di surriscaldamento dei freni anteriori che ha costretto l’inglese a lunghe pause. Domani dovrebbero arrivare dei nuovi condotti con i quali la squadra spera di risolvere definitivamente il problema. Lando, intanto, ha chiuso con l’ottavo crono in 1’34’’609 ottenuto con mescola C3.

Nono riferimento per Sebastian Vettel in 1’36’’020. Il tedesco, impegnato al mattino, è stato costretto però ad uno stop precauzionale a causa di una vibrazione dovuta ad un problema non meglio identificato. Il quattro volte iridato ha così preceduto l’altro pilota in grado di sfondare quota 100: Yuki Tsunoda.

Il giapponese è stato impegnato al volante dell’AlphaTauri per tutto il giorno cercando così di comprendere meglio la nuova arma della scuderia di Faenza. 1’36’’802, ottenuto con mescola C3, ed un totale di 120 tornate sono il bottino di questo venerdì del Bahrain per Yuki.

Fuori dalla top ten ha chiuso Valtteri Bottas. L’Alfa Romeo Sauber, tuttavia, ha patito qualche difetto di gioventù anche questa mattina quando il finlandese ha provocato la bandiera rossa subito dopo le prove di partenza. Valtteri ha preceduto Mick Schumacher, dodicesimo con il crono di 1’37’’846, e George Russell.

Il nuovo acquisto della Mercedes non ha cercato la prestazione al mattino, ma si è concentrato su un lavoro di messa a punto della nuova W13 per fare in modo che la diva faccia meno bizze in occasione del primo GP della stagione.

Chiudono la classifica Nicholas Latifi e Guanyu Zhou. Il canadese della Williams è stato protagonista della prima bandiera rossa di giornata quando un incendio scaturito dai freni posteriori ha completamente avvolto il retrotreno della sua vettura.

I danni riportati sulla monoposto hanno costretto la Williams ad alzare bandiera bianca al pomeriggio e rinviare il programma di lavoro a domani. Zhou, invece, ha continuato a prendere confidenza con la nuova realtà compiendo un totale di 48 giri ed ottenendo come miglior crono il tempo di 1’39’’984.