F1 | Test Bahrain, Giorno 2: Ocon di un soffio su Leclerc alla pausa

La sessione mattutina della seconda giornata dei test collettivi di Formula 1 in Bahrain ha regalato un'altra sorpresa, perché davanti a tutti si è issata l'Alpine di Esteban Ocon. L'A522 questa mattina si è presentata in pista con la livrea rosa con cui inizierà la stagione 2022 e il francese è stato capace di girare in 1'34"276 con gomme C4 nel migliore delle 59 tornate che ha completato.

Alle sua spalle, staccata di appena 90 millesimi, troviamo la Ferrari di Charles Leclerc. Il monegasco, che ha portato al debutto anche un nuovo fondo in stile McLaren, ha firmato il suo 1'34"366 con gomme C3, quelle che ha utilizzato per la maggior parte della mattinata. Nel finale ha poi fatto un run anche con le C2, ma girando su tempi alti, sempre sopra all'1'40", fino ad arrivare a mettere insieme 54 giri.

Ancora più difficile da valutare il lavoro fatto dalla Red Bull. Max Verstappen ha iniziato la sua giornata con le gomme Proto, poi è passato ad utilizzare le C2 e le C1. Dunque, ha utilizzato solamente le mescole più dure della gamma Pirelli, chiudendo alla fine in 1'35"874 con le C2.

In quarta posizione troviamo l'Aston Martin di Sebastian Vettel, che ha ottenuto il suo 1'36"020 con gomme C3. 46 le tornate del tedesco, che ha perso buona parte dell'ultima ora rimanendo fermo lungo il tracciato subito dopo essere uscito dal box.

Tra le altre cose, è riuscito ad evitare la bandiera rossa, andando a parcheggiare la sua AMR22 all'ingresso dell'outer lap del tracciato di Sakhir. Al momento non è chiara la natura del problema, ma una volta riportata ai box la vettura, il quattro volte iridato è ripartito quasi subito, quindi non dovrebbe essersi trattato di nulla di particolarmente grave.

Quinto tempo per la McLaren di Lando Norris, un 1'36"354 ottenuto con gomme Proto della Pirelli. Sono stati però solamente 29 i giri completati dal pilota britannico, perché la MCL36 continua a fare i conti con problemi di surriscaldamento dei freni. Da questo punto di vista, però, c'è anche chi sta peggio ed è il caso della Williams.

Dopo un paio d'ore, dalle ruote posteriori dalla monoposto di Nicholas Latifi ha infatti iniziato ad uscire del fuoco (si pensa ad un guasto del brake by wire), fino a quando il canadese non è finito in testacoda, ritrovandosi con tutto il retrotreno avvolto dalle fiamme. Tra l'altro c'è stato anche un brivido per un commissario, con una piccola esplosione arrivata proprio mentre stava provando a domare l'incendio. Al momento la Williams sta ancora investigando sulle cause dell'accaduto, ma appare difficile che possa tornare in pista nel pomeriggio.

In sesta posizione troviamo l'AlphaTauri di Yuki Tsunoda, con un 1'36"802 ottenuto con gomme C3 che lo ha posto di poco davanti all'Alfa Romeo di Valtteri Bottas, che si è fermato a 1'36"987, ma con le C2. Il finlandese è stato suo malgrado protagonista nel finale: dopo una seconda bandiera rossa sventolata a circa 15 minuti dal termine per permettere delle prove tecniche alla direzione gara oltre a quelle di partenza, è rimasto fermo nella via di fuga nella curva 8, probabilmente per un problema tecnico, provocando la terza bandiera rossa della mattinata, che ha portato alla chiusura anticipata della sessione.

Solo 23 le tornate completate da Mick Schumacher, con la Haas che ci ha messo un po' prima di permettergli di prendere la via della pista. Il tedesco, che è ottavo in 1'37"846, nel pomeriggio cederà il volante al nuovo arrivato Kevin Magnussen, che poi potrà proseguire a girare anche dopo la bandiera a scacchi, per permettere alla squadra statunitense di recuperare il tempo perso saltando la sessione mattutina di ieri a causa del ritardo del cargo che trasportava il suo materiale.

Curiosamente, in coda al gruppo c'è l'oggetto delle attenzioni di tutti, ovvero la Mercedes. George Russell ha messo insieme la bellezza di 67 giri con il nuovo design estremo della W13, risultando il più attivo della mattinata, ma ha sempre girato su un passo molto alto, spesso sopra all'1'40". Dunque, non è chiaro il tipo di lavoro che ha portato a termine. Il suo best di 1'38"585 è arrivato con le gomme Proto, ma lo pone appena in nona piazza, con alle sue spalle solo la Williams di Latifi, che però aveva completato appena 12 giri prima dell'incendio.

F1 | Test Bahrain, Giorno 2: i tempi della mattinata

Pos Pilota Team Tempo Gap Giri 1 Esteban Ocon Alpine 1:34.276 59 2 Charles Leclerc Ferrari 1:34.366 +0.090s 54 3 Max Verstappen Red Bull 1:35.874 +1.598s 45 4 Sebastian Vettel Aston Martin 1:36.020 +1.744s 46 5 Lando Norris McLaren 1:36.354 +2.078s 29 6 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1:36.802 +2.526s 44 7 Valtteri Bottas Alfa Romeo 1:36.987 +2.711s 25 8 Mick Schumacher Haas 1:37.846 +3.570s 23 9 George Russell Mercedes 1:38.585 +4.309s 65 10 Nicholas Latifi Williams 1:39.845 +5.569s 12