F1 | Test Bahrain, Giorno 2: Leclerc vola con le C4 al mattino

La Ferrari ha provato a fare la voce grossa nella mattinata dell'ultima giornata dei test collettivi di Formula 1 in Bahrain, anche se per il momento c'è riuscita solamente sul giro secco. Charles Leclerc ha montato le gomme a mescola C4, che non faranno parte dell'allocazione del Gran Premio della settimana prossima, ed è arrivato a firmare un crono di 1'31"024, non troppo distante dalla pole 2022 di Sakhir.

Il monegasco ha risposto alla zampata che aveva piazzato in precedenza la Mercedes, con George Russell che aveva montato addirittura le C5 sulla sua W14 per arrivare a girare in 1'31"442. Questo però dice molto della distanza che c'è ancora tra le due monoposto, visto che parliamo di un gap di quattro decimi con una mescola di vantaggio a favore di chi insegue.

Anche se non si è presa i titoli in questa mattinata, ad impressionare però è stata sempre la Red Bull per il suo passo gara. Sergio Perez non è andato oltre le gomme C3, quindi sfrutando la stessa allocazione del weekend di gara, e con questa comunque ha piazzato un buon 1'32"459. Ma è la quasi totale assenza di degrado delle gomme sulla RB19 che spaventa la concorrenza, perché al momento Ferrari e Mercedes sembrano avere un drop molto più marcato con il passare dei giri quando fanno long run. In particolare, la SF-23 sembra patire la C3, al punto che è stata più costante con la C4.

Tra il tandem di testa e Perez si è infilato la riserva dell'Aston Martin Felipe Drugovich, tornanto al volante della AMR23 stamattina dopo aver fatto da spettatore ieri. Il brasiliano ha sfruttato le gomme C5 per girare in 1'32"075 e completare ben 77 giri. Esperienza che si potrebbe rivelare preziosa se il prossimo weekend dovrà sostituire l'infortunato Lance Stroll anche nel GP del Bahrain.

A completare la top 5 c'è l'Alpine, che finalmente si è avvicinata alle posizioni di vertice, nonostante Pierre Gasly abbia girato con le C3. Anzi, a parità di mescola il francese non ha girato troppo distante da Perez con il suo 1'32"762, anche se il passo gara è un'altra cosa. Nella sua scia c'è la Williams di Alex Albon, che nel finale invece ha montato la C5 per piazzare il suo 1'32"793.

Più distanti tutti gli altri, che però sono rimasti anche loro sulle C3, a partire da Nico Hulkenberg, settimo con la Haas in 1'33"329 davanti alla McLaren di Oscar Piastri, che in mattinata si è regalato anche il brivido di un testacoda alla curva 10. L'australiano è quello che ha girato meno stamattina, completando appena 44 giri. E' stato infatti costretto a passare parecchio tempo ai box, con i meccanici che lavoravano per sistemare alcuni dettagli della sua MCL60.

Nonostante abbia messo insieme ben 72 giri, Valtteri Bottas ha concluso anzitempo la sua sessione a causa di un problema tecnico, legato alla power unit o al cambio, che lo ha costretto ad interrompere la sua simulazione di gara quando stava effetuando l'ultimo stint. Quella provocata dal finlandese non è stata la sola bandiera rossa della giornata, perché nelle fasi iniziale ne abbiamo vista un'altra utile a recuperare un sensore perso dalla Red Bull di Perez.

In coda al gruppo c'è Nyck De Vries, che invece ha portato a termine la simulazione di gara con la sua AlphaTauri e non è andato alla ricerca del tempo. Curiosamente, l'olandese è anche il pilota che ha coperto il maggior numero di chilometri, con ben 87 giri al suo attivo, quattro in più rispetto alla Mercedes di Russell.

Pos Pilota Vettura Tempo Giri Gap 1 Charles Leclerc Ferrari SF-23 1'31.024 67 2 George Russell Mercedes F1 W14 E Perf. 1'31.442 83 0.418 3 Felipe Drugovich Aston Martin AMR23 1'32.075 77 1.051 4 Sergio Perez Red Bull RB19 1'32.459 69 1.435 5 Pierre Gasly Alpine A523 1'32.762 56 1.738 6 Alexander Albon Williams FW45 1'32.793 53 1.769 7 Nico Hulkenberg Haas VF-23 1'33.329 77 2.305 8 Oscar Piastri McLaren MCL60 1'33.655 44 2.631 9 Valtteri Bottas Alfa Romeo C43 1'36.854 72 5.830 10 Nyck de Vries AlphaTauri AT04 1'38.244 87 7.220