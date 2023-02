F1 | Test Bahrain, Giorno 2: Ferrari al top in mattinata con Sainz

Carica lettore audio

La Ferrari ha risposto presente nella mattinata della seconda giornata dei test collettivi di Formula 1 in Bahrain. La SF-23 sembra essersi messa alle spalle i problemi di saltellamento visti nel pomeriggio di ieri e Carlos Sainz l'ha portata in vetta alla classifica con un 1'32"486 ottenuto con gomme a mescola C3 che è il miglior tempo assoluto dell'intera due giorni per ora.

Va detto però che in termini di passo il riferimento sembra essere ancora la Red Bull: è vero che Sergio Perez è solamente settimo, ma il suo 1'33"751 è arrivato con gomme C3 proto nella prima fase della sessione. Poi il messicano si è dedicato ad una simulazione di gara, nella quale ha mostrato una grande costanza con tutte le mescole che ci saranno a disposizione nel weekend di gara (C1, C2 e C3).

La Ferrari sembra aver fatto un passo avanti su questo fronte, ma il drop nei run di Sainz per il momento pare ancora più evidente. Entrambi i team però si sono dati parecchio da fare, perché Perez è stato tra i più attivi con 76 giri, ma anche Carlos ne ha collezionati 70.

Alle spalle del figlio d'arte troviamo una grande sorpresa, perché in seconda posizione c'è la Williams di Logan Sargeant, staccata di soli 63 millesimi. Tuttavia, il rookie statunitense nel finale ha provato anche le mescole che non ci saranno nel GP, usando prima le C4 e poi le C5 per arrivare a realizzare questa prestazione.

In terza posizione c'è un Fernando Alonso ancora piuttosto in palla con la sua Aston Martin. Il due volte campione del mondo che, complice l'assenza del compagno di squadra Lance Stroll, girerà anche nel pomeriggio, in mattinata è andato più volte alla ricerca del tempo e alla fine è stato l'ultimo a scendere sotto all'1'33" con un 1'32"969 arrivato con gomme C3.

Così come C3, ma in versione proto, sono le gomme con cui Guanyu Zhou ha portato in quarta posizione l'Alfa Romeo con un 1'33"170 realizzato a circa un paio d'ore dalla fine. Il primo a fare un tempo significativo stamattina era stato invece Kevin Magnussen, ma alla fine il danese della Haas si è dovuto accontentare di chiudere quinto con il suo 1'33"442 realizzato con gomme C3.

Dopo aver lavorato per tutta la giornata di ieri con le C2, finalmente ha montato le C3 anche l'Alpine, ma la prestazione realizzata da Esteban Ocon non è stata particolarmente esaltante, visto che parliamo di un 1'33"490 che lo tiene in sesta posizione, giusto davanti alla Red Bull del già citato Perez.

Rispetto a ieri è parsa più in difficoltà, soprattutto nell'ultimo settore della pista di Sakhir, la Mercedes. Lewis Hamilton ha dato la sensazione di non aver cercato il tempo con troppa insistenza, ma ha chiuso con un alto 1'33"954. A preoccupare però deve essere soprattutto l'impennata dei tempi che accusa quando inizia a fare dei run un po' più lunghi.

Appare ancora con dei problemi da risolvere la McLaren, con Lando Norris che ha passato buona parte della mattinata a girare con la C2 e si ritrova nono in 1'35"522. Alle sue spalle c'è solo l'AlphaTauri di Yuki Tsunoda, che però ha dedicato la sessione ad una simulazione di gara e non ha cercato il tempo. Anche il suo 1'35"708 è arrivato infatti con la C2.

Pos Pilota Vettura Tempo Gap Giri 1 Carlos Sainz Ferrari SF-23 1'32.486 70 2 Logan Sargeant Williams FW45 1'32.549 0.063 74 3 Fernando Alonso Aston Martin AMR23 1'32.969 0.483 64 4 Zhou Guanyu Alfa Romeo C43 1'33.170 0.684 43 5 Kevin Magnussen Haas VF-23 1'33.442 0.956 67 6 Esteban Ocon Alpine A523 1'33.490 1.004 49 7 Sergio Perez Red Bull RB19 1'33.751 1.265 76 8 Lewis Hamilton Mercedes F1 W14 E Performance 1'33.954 1.468 72 9 Lando Norris McLaren MCL60 1'35.522 3.036 65 10 Yuki Tsunoda AlphaTauri AT04 1'35.708 3.222 85