F1 | Test Bahrain, Giorno 1: solo Max davanti alla Ferrari

Dove eravamo rimasti? La Red Bull apre i test pre-stagionali 2024 di Formula 1 a Sakhir, in Bahrain, firmando subito il miglior tempo della sessione mattutina con la RB20, la monoposto più attesa non solo perché figlia della dominante RB19, ma anche per le numerose soluzioni che nel corso delle ultime due settimane hanno destato tanta curiosità.

Max Verstappen ha fermato il cronometro in 1'32"548 sfruttando un set di mescole C3 (che saranno le Soft durante il fine settimana del Gran Premio del Bahrain). Nei test, di solito, è sbagliato soffermarsi sui tempi, perché poco indicativi e non specchio della realtà che poi si vede di solito nel primo fine settimana di gara. Ciò non toglie che questo riferimento sia importante perché già più veloce di 3 decimi rispetto al miglior tempo della prima giornata di test del 2023, che fu ottenuto sempre da Max Verstappen in 1'32"837.

La RB20, pilotata dal tre volte campione del mondo, è parsa subito molto costante soprattutto sui long run, sebbene il quantitativo di benzina imbarcato sia stato evidentemente più basso rispetto a quello usato dai diretti inseguitori. 66 i giri inanellati dall'olandese, che continuerà a girare anche nel pomeriggio.

Dietro la regina ecco le pretendenti al trono, con Ferrari e Aston Martin che la osservano. Charles Leclerc ha ottenuto il secondo crono di mattinata in 1'33"247. staccato di 7 decimi rispetto al riferimento di Verstappen. Per il monegasco la consapevolezza di aver pareggiato il proprio tempo ottenuto il primo giorno di test del 2023, ma l'aspetto più promettente sembra arrivare dalla guidabilità della SF-24, precisa in inserimento e molto meno scorbutica della progenitrice.

Interessante anche la simulazione di gara, con Leclerc che è parso abbastanza costante nei tempi, risultando più rapido di Fernando Alonso, probabilmente in pista con un carico di benzina molto simile. L'asturiano ha portato l'Aston Martin in terza posizione a 837 millesimi da Verstappen, ma è anche stato il pilota più attivo in questa mattinata con 77 passaggi complessivi: quasi un gran premio e mezzo.

Dopo un avvio sornione, Oscar Piastri ha portato la McLaren MCL38 in quarta piazza, ma è il primo pilota ad avere un ritardo superiore al secondo (1"110) da Verstappen. Dietro di lui un'altra monoposto molto attesa, la Racing Bulls VCARB 01 di Yuki Tsunoda. Anche il giapponese si è reso protagonista di uno stint interessante a fine mattinata, ma l'impressione è che il potenziale della monoposto faentina sia ancora tutto da scoprire.

Sussulto finale per la Mercedes con George Russell che ha portato la W15 in sesta piazza. Sul giro secco la W15 non ha brillato, chiudendo a oltre 1"6 dal crono di riferimento. E' parsa invece più a suo agio sul passo gara, ma il britannico è stato il secondo pilota meno attivo in pista con 48 tornate.

A 2 decimi dalla Freccia nero-argentata c'è la Sauber C44 di Vatteri Bottas, notata più per la livrea eccentrica che per le prestazioni. 68 giri per la monoposto elvetica, 28 in più della Williams di Alexander Albon. La vettura di Grove ha esordito in pista ieri nel filming day fatto a Sakhir, ma oggi è stata l'unica monoposto ad accusare problemi. A circa 30 minuti dalla fine della sessione mattutina, il thailandese ha parcheggiato la FW46 a bordo pista, spenta e senza avere l'opportunità di riprendere la via dei box.

Molto staccate Alpine e Haas. Se per quest'ultima non è una novità, per il team francese non è stato un avvio scoppiettante. La monoposto è nuova, estremizzata in alcuni concetti, ma Esteban Ocon non è andato oltre il nono tempo a oltre 2 secondi da Verstappen. E' presto per dare giudizi, ma sembra che a Enstone dovranno lavorare parecchio su una macchina molto diversa da quella che ha chiuso la stagione 2023.