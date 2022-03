F1 | Test Bahrain, Giorno 1: Gasly chiude davanti alle Ferrari

Carica lettore audio

Sembrava tutto apparecchiato per una giornata a forti tinte rosso Ferrari, invece nell'ultima ora della prima giornata di test pre-stagionali 2022 di Sakhir Pierre Gasly ha sfoderato la miglior prestazione al volante dell'AlphaTauri AT03.

Il pilota francese, dopo essersi dedicato a prove con gomme C2 e C3, ha montato un set di C4 nuove - aveva già fatto diversi giri con quel set - ha firmato il miglior tempo della giornata, ritoccandolo poi ulteriormente in 1'33"902 con un set di C5 nuove.

Gasly è così stato l'unico pilota ad aver abbattuto il muro dell'1'34" facendo segnare il record nel settore centrale e mettendo alle spalle entrambe le Ferrari F1-75. Dietro al pilota dell'AlphaTauri ci sono infatti Carlos Sainz Jr. e Charles Leclerc.

Il madrileno ha montato un set di mescole C3 nuove (banda gialla sulle spalle) proprio nell'ultima ora e ha migliorato, superando così il compagno di squadra Leclerc e facendo registrare un ritardo di 457 millesimi dal crono di riferimento della giornata.

La Ferrari è stata la quarta macchina più attiva in pista con 116 giri complessivi, la somma dei 64 giri di Leclerc fatti segnare al mattino e i restanti di Sainz al pomeriggio. 122 giri per Mercedes (62 dj Hamilton e 60 di Russell), 120 per Alfa Romeo (66 Bottas e 54 Zhou). 103 totali per AlphaTauri, tutti firmati da Gasly, mentre la vettura e il pilota stakanovisti di giornata sono stati la Red Bull RB18 con Sergio Perez al volante. Per loro 138 giri, con l'unico neo della bandiera rossa provocata a 10 minuti dalla fine della giornata. Il messicano ha lavorato tantissimo con la monoposto creata da Adrian Newey, senza però cercare la prestazione. Il decimo posto finale ne è la prova concreta.

Tornando ai piani alti della classifica troviamo Leclerc al terzo posto. Il monegasco aveva firmato il miglior tempo del mattino con mescole C3, poi è stato superato nel pomeriggio, ma solo da due piloti i quali, per altro, hanno sfruttato temperature di pista molto più favorevoli.

Lance Stroll, dopo aver causato una delle due bandiere rosse di giornata per aver perso in pista un rastrello pieno di sensori per la raccolta dati, ha portato l'Aston Martin AMR22 al quarto posto sfruttando anche lui una mescola C4. Il suo compagno di squadra, Sebastian Vettel, è invece ottavo con le C3. Forse un riscontro più veritiero, anche se il tedesco non ha certo usufruito delle migliori condizioni della pista per fare un giro veloce.

La Williams continua a lanciare segnali interessanti, se rapportati a quelli mostrati nelle ultime stagioni. Alexander Albon ha firmato il quinto tempo e 104 giri senza alcun problema, mettendo alle spalle la McLaren di Lando Norris. Il britannico, che ha girato tutto il giorno a causa di un'indisposizione di Daniel Ricciardo, ha sfruttato solo gomme dure, tant'è che il suo miglior crono è stato ottenuto con mescole C2.

Valtteri Bottas ha sorpreso portando l'Alfa Romeo al settimo posto e usando solo mescole C3. La vettura svizzera, però, ha mostrato qualche difficoltà in più per quanto riguarda il passo gara. Detto dell'ottavo posto di Vettel, ecco la prima Mercedes W13, quella di George Russell.

La W13 è stata la grande protagonista di giornata, perché si è presentata in una veste completamente nuova rispetto a quella vista a Barcellona. Nuove pance - molto rastremate - nuovo fondo e nuove ali. Russell è nono, mentre Lewis Hamilton, che ha girato al mattino, non è andato oltre l'11esimo tempo. Il team di Brackley, però, non ha certo spinto il proprio motore, tanto da non comparire mai nelle prime 5 posizioni delle velocità di punta più alte nei tre settori della pista.

Tante difficoltà invece per Alpine, che vede Fernando Alonso ed Esteban Ocon rispettivamente al 12esimo e al 13esimo posto. La A522 ha mostrato diversi problemi d'affidabilità che già si erano presentati nell'ultimo giorno di test di Barcellona. Guanyu Zhou (Alfa Romeo) e Pietro Fittipaldi sulla Haas completano la classifica di giornata. Il brasiliano è riuscito a girare nel pomeriggio dopo un enorme sforzo da parte del team americano per completare la vettura, che è arrivata con 36 ore di ritardo rispetto al materiale degli altri team.

Interessante infine notare come le velocità di punta più elevate nei tre settori vedano prevalere in due di questi la Williams di Alexander Albon. Nel secondo e nel terzo settore il thailandese è accreditato del picco massimo di velocità raggiunto oggi in 269 e 292 km/h. Nel primo, invece, svetta la Alpine di Alonso con 238 km/h, mentre Albon è quarto, con appena 2 km/h in meno.

Presente in tutti e tre i settori la Ferrari di Leclerc. Nel primo il monegasco è terzo, nel secondo è secondo, mentre nel terzo è quarto. Come detto, non figurano le Mercedes. Questo può lasciare intendere come le W13 non abbiano certo cercato prestazioni nella giornata di oggi, ma solo capire se i dati della pista collimano con quanto visto alle simulazioni fatte a Brackley.