F1 | Test Bahrain, Giorno 1: al mattino Verstappen precede Sainz

Fuoco alle polveri. La stagione 2023 di Formula 1 è scattata questa mattina con la sessione mattutina della prima giornata di test pre-stagionali di Sakhir, in Bahrain, senza però riservare particolari sorprese.

Tanti occhi, prima del semaforo verde in pit lane, si erano concentrati sulla Red Bull Racing RB19, unica macchina rimasta celata sino ai test pre-stagionali. Questa ha impiegato poco a mostrare cose interessanti.

Max Verstappen, al volante della nuova nata di Milton Keynes, ha ottenuto il miglior tempo della sessione grazie al tempo di 1'32"959. Il 2 volte iridato è stato l'unico ad abbattere il muro dell'1'33" sfruttando un set di gomme a mescola C3 (banda e nome Pirelli gialli sulle spalle) nuovo.

Il team campione Costruttori ha fatto un grande lavoro non tanto di raccolta dati - la RB19 è stata l'unica a non montare rastrelli in questa mattinata - ma a livello di flussi, ricoprendo diverse zone della carrozzeria con il flow viz verde. Lo studio è stato compiuto partendo dal lato destro della monoposto sino ad arrivare all'ala posteriore.

A poco meno di 3 decimi da Max ecco la Ferrari SF-23, questa mattina affidata a Carlos Sainz Jr. Lo spagnolo ha prima eseguito prove aerodinamiche coi rastrelli, ma successivamente ha lavorato molto con mescole C3, cogliendo un buon crono e inanellando 72 giri, uno in più di Verstappen.

La Ferrari ha destato particolare attenzione nei primi giri per una deformazione chiara della parte superiore del muso. Inizialmente si pensava fosse qualcosa di studiato dagli ingegneri di Maranello, ma poi la stessa Scuderia ha tenuto a precisare che si sia trattato di un effetto dovuto all'errato fissaggio del muso stesso, facendo rientrare lo stupore per quanto visto sui rettilinei.

Se le prime due posizioni non sorprendono, certamente arreca sensazioni diverse il terzo posto di Alexander Albon con la Williams FW45. Il thailandese è stato il pilota più attivo in pista con i suoi 74 passaggi, ma va sottolineato come il suo crono sia stato frutto dell'utilizzo di un set nuovo di mescole C5, le più morbide della gamma 2023 realizzata da Pirelli.

Buon tempo anche per Guan Yu Zhou con l'Alfa Romeo C43. Il cinese risulta staccato di 764 millesimi da Verstappen ed è riuscito a precedere George Russell e la Mercedes W14. Il team di Brackley ha concentrato gran parte della mattinata sul lavoro finalizzato all'utilizzo delle mescole più dure, quindi C1 e C2, per poi passare alle C3 e alle C3 proto (provate anche da Sainz nei suoi primi 2 stint) nella seconda parte.

Il tempo del britannico non è ancoraggiante, perché staccato di 1"2 da Verstappen, ma è certo che in Mercedes non abbiano affatto cercato il tempo ad effetto. Dietro Russell ecco uno dei due esordienti che hanno girato in mattinata, Felipe Drugovich. Il brasiliano dell'Aston Martin è partito male, costringendo i commissari a esporre la prima bandiera rossa di giornata dopo appena 9 minuti dall'inizio dei test a causa di un guasto elettrico sulla AMR23.

Poi, però, il sostituto di Stroll è migliorato costantemente fino a salire in settima piazza, precedendo l'AlphaTauri AT04 di Yuki Tsunoda, l'Alpine di Pierre Gasly e la McLaren di un altro esordiente: Oscar Piastri. Per quanto riguarda Gasly tanto lavoro nella messa a punto dell'anteriore, con numerosi interventi all'ala anteriore e tanti giri con i rastrelli per valutazioni aerodinamiche.

I tempi della mattinata sono destinati a scendere nel pomeriggio, quando le temperature caleranno e le monoposto avranno già più indicazioni da parte dei piloti che hanno avuto modo di girare nelle prime 4 ore di questi test. Da segnalare poi che ben 6 monoposto, nel corso delle prime 4 ore di test, sono riuscite a coprire la distanza di almeno un GP. A Sakhir, ricordiamo, un GP è lungo 57 passaggi.

Pos. Pilota Vettura Tempo Giri Gap 1 Max Verstappen Red Bull 1'32.959 71 2 Carlos Sainz Ferrari 1'33.253 72 +0.294s 3 Alexander Albon Williams 1'33.671 74 +0.712s 4 Zhou Guanyu Alfa Romeo 1'33.723 67 +0.764s 5 George Russell Mercedes 1'34.174 69 +1.215s 6 Nico Hulkenberg Haas 1'34.424 51 +1.465s 7 Felipe Drugovich Aston Martin 1'34.564 40 +1.605s 8 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1'34.671 46 +1.712s 9 Pierre Gasly Alpine 1'34.822 60 +1.863s 10 Oscar Piastri McLaren 1'34.888 52 +1.929s