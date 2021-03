F1, Test Bahrain, Day 1: Verstappen brilla, Mercedes no. Sainz 5°

La prima giornata di test pre-stagionali 2021 di Formula 1 svolta sul tracciato di Sakhir, in Bahrain, è andata in archivio con il miglior tempo assoluto firmato da Max Verstappen, che ha portato la Red Bull davanti a tutti grazie al crono ottenuto nella sessione pomeridiana di oggi.

Il pilota olandese ha sfruttato bene la seconda parte del pomeriggio, con la pista più pulita nonostante la tanta sabbia portata sull'asfalto da un vento che ha soffiato impetuoso gran parte delle 8 ore di prove odierne. In quel frangente Max ha fermato il cronometro in 1'30'674, risultando anche uno dei due piloti capaci di inanellare oltre 100 giri.

Unico brivido della giornata, Max lo ha vissuto nelle prime fasi della mattinata con un semi testacoda controllato benissimo dal pilota e dovuto alla sporcizia dell'asfalto dopo tanti mesi di inattività. Ottimo invece il passo gara mostrato nell'ultima parte di giornata, che lascia ben sperare la squadra diretta da Christian Horner.

I primi 5 tempi di giornata sono stati tutti ottenuti nel pomeriggio, con la pista meno sporca, più gommata. In terza posizione troviamo l'Alpine di Esteban Ocon, oggi titolare per tutta la giornata mentre domani lascerà il volante della monoposto francese a Fernando Alonso. Ocon ha ottenuto il suo miglior tempo di giornata, staccato di 472 millesimi da Verstappen, sfruttando la medesima mescola, ossia le Medium C3 (la mescola di mezzo della gamma Pirelli 2021).

McLaren parte molto bene in questi test a Sakhir. Lando Norris ha colto il secondo tempo con un bel giro nell'ultima parte della giornata sfruttando una mescola C3, considerata Medium in questi test, ma il britannico avrebbe potuto fare molto meglio se non fosse incappato in un lungo a una staccata che lo ha costretto ad alzare il piede e ad accontentarsi di un piazzamento dietro i primi 2 di giornata. Daniel Ricciardo, invece, ha iniziato la sua avventura in McLaren nel miglior modo possibile, ovvero firmando il miglior tempo nella sessione mattutina prima di lasciare il volante della monoposto britannica a Norris. La McLaren, oltre a long run, ha anche fatto valutazioni aerodinamiche cospargendo di flow-viz ali, prese d'aria dei freni e barge board. Alla fine della giornata, Ricciardo ha completato la Top 5.

Tra il tempo della Ferrari di Carlos Sainz - quarto - e la McLaren di Daniel Ricciardo ecco la prima Alfa Romeo Racing C41, quella di Antonio Giovinazzi. Il pilota italiano ha sfruttato bene un set di mescole Hard C2 chlo ha portato a 1"2 da Verstappen. Un risultato confortante, se consideriamo che dei primi 6 è l'unico ad aver ottenuto il proprio miglior tempo con una mescola così dura.

Un buon inizio anche per AlphaTauri, con Pierre Gasly e l'esordiente Yuki Tsunoda rispettivamente in ottava e nona posizione. Il francese è stato veloce nel corso della mattinata con gomme Medium, mentre Tsunoda è risultato più lenta del compagno di squadra di 5 decimi ma usando una mescola di un grado più dura (la Hard C2).

La prima giornata ufficiale da pilota della Ferrari svolta da Carlos Sainz lo ha portato in quinta posizione, anche lui accreditato di un tempo ottenuto con gomme Medium. Lo spagnolo, così come il compagno di squadra Leclerc, non ha cercato affatto il tempo. Ha semplicemente svolto il lavoro previsto dalla squadra, iniziando a svezzare e sviluppare la SF21. Carlos è anche stato autore di un testacoda innocuo nella stessa curva in cui ha perso il controllo della sua Haas VF-21 Nikita Mazepin.

Charles Leclerc ha lavorato a sua volta con gomme Medium e Hard nel corso della mattina, ma un guasto non specificato dal team ha costretto il monegasco a parcheggiare la SF21 lungo la pista, innescando la prima e unica bandiera rossa della giornata. Charles ha lasciato il volante della Rossa a Sainz a metà giornata, chiudendo in 11esima posizione assoluta davanti all'Alfa Romeo di Kimi Raikkonen, ma alle spalle di Lewis Hamilton. Per la Ferrari, al di là del problema avuto poco prima della pausa pranzo, è riuscita a inanellare oltre 110 giri complessivi.

Il 7 volte iridato non è andato oltre il decimo tempo, primo pilota Mercedes, il quale ha lottato con una W12 E Performance tutt'altro che stabile. Lewis ha denotato un certo nervosismo della nuova monoposto di Brackley, ma è molto presto per suonare campanelli d'allarme per un team che mostra da anni di avere una forza e risorse impareggiabili.

E' però un dato di fatto che la W12 abbia anche mostrato una solidità non ancora perfetta. Dopo appena un giro svolto in mattinata Valtteri Bottas ha di fatto perso quasi tutto il suo turno a causa di un guasto al cambio che ha costretto i meccanici Mercedes a sostituirlo. Il finnico, dunque, è riuscito a fare appena 6 giri complessivi. Molto interessante invece l'adozione di un fondo di nuova concezione, che però dovrà essere inserito sulla W12 e fatta una messa a punto per farlo funzionare al meglio. Forse, anche per questo, la W12 è apparsa lontana parente dalla sua progenitrice che pochi mesi fa ha portato a Brackley entrambi i titoli iridati di F1.

Se Mercedes non si è mostrata subito brillante, anche Aston Martin Racing non ha svelato il suo potenziale sino a 17 minuti dal termine della sessione odierna. Sebastian Vettel e Lance Stroll hanno lavorato sulla comprensione della vettura assemblata a Silverstone, senza però cercare la prestazione. E' abbastanza chiaro quanto la AMR sia stata portata in pista senza sfruttare il suo potenziale. Stroll, a fine giornata, ha sfruttato un set di gomme Pirelli prototipali prima e Soft poi e ha portato la AMR21 in quarta posizione, superando Sainz e Giovinazzi. Vettel, invece, ha chiuso, al 13esimo posto.

Oggi la Williams si è affidata a Roy Nissany, il quale ha portato in pista la FW43B per la prima volta dopo il filming day svolto a Silverstone qualche giorno fa. Nissany, con un set di Soft, è riuscito a mettersi alle spalle entrambi i piloti del team Haas. Se Nikita Mazepin è riuscito a girare con continuità nel corso del pomeriggio, Mick Schumacher è rimasto tanto ai box a causa di un guasto sulla VF-21. Il tedesco non è andato oltre ai 15 passaggi sul traguardo. Chiude la classifica Valtteri Bottas, frenato dal guasto al cambio patito in mattinata.