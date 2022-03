F1 | Test Bahrain: come riconoscere le gomme. C'è una novità

Carica lettore audio

Tutti i team di Formula 1 si stanno preparando per prendere parte alla seconda e ultima sessione di test pre-stagionali 2022 che partiranno domani, giovedì 10 marzo, per poi concludersi sabato 12.

Le squadre, dopo aver fatto prove importanti per la raccolta dati nella tre giorni di prove a Barcellona, sono pronte per mettere alla frusta le rispettive monoposto in vista dell'avvio della stagione che avverrà la prossima settimana con il Gran Premio del Bahrain a Sakhir.

Proprio a Sakhir si terranno gli ultimi test. Questi non saranno importanti solo per le squadre, ma anche per la Pirelli. La Casa italiana fornitrice unica di pneumatici per il Circus iridato potrà vedere le nuove monoposto a effetto suolo spingere realmente a fondo sulle nuove gomme da 18" che hanno già esordito al Montmelò.

Per il test di Sakhir che scatterà domani, Pirelli ha portato ben 6 mescole slick, dunque da asciutto, e le consuete due per l'asfalto umido e bagnato. Ci sarà però una novità rispetto ai test catalani che riguarda una delle sei mescole da asciutto.

Ecco come riconoscere le mescole da asciutto e da bagnato

Pirelli PZero C1 White : le mescole più dure saranno riconoscibili perché saranno dotate di scritta bianca, ma non avranno alcuna banda colorata sulle spalle.

: le mescole più dure saranno riconoscibili perché saranno dotate di scritta bianca, ma non avranno alcuna banda colorata sulle spalle. Pirelli PZero C2 White : riconoscibili proprio per la banda bianca sulle spalle, oltre alla consueta scritta bianca che accompagna la spalla.

Pirelli PZero C2 PROTO : è questa la grande novità di questi test. Questa mescola, che è prototipale e realizzata dalla fabbrica turca di Pirelli, servirà per essere comparata a quella standard. Sarà riconoscibile perché non avrà né scritte, né bande di alcun colore sulle spalle. Sarà totalmente nera.

Pirelli PZero Yellow C3 : sarà l'unica a esibire il colore giallo tra scritta e spalle, dunque la più facile da riconoscere anche se nel primo test è stata oggetto di discussione in quanto non semplice da riconoscere se abbinata ai cerchi neri con la striscia rossa usati dalla Red Bull sulla RB18.

Pirelli PZero Red C4 : facile da riconoscere perché sarà contraddistinta da scritta e banda rossa sulle spalle

Pirelli PZero Red C5 : la mescola più morbida della gamma 2022 proposta dalla Casa italiana avrà solo la scritta rossa che la contraddistinguerà dalle C4.

Rimangono inalterate le gomme per l'asfalto umido:

Pirelli Cinturato Intermedie saranno riconoscibili dalla banda e la scritta verde sulle spalle.

saranno riconoscibili dalla banda e la scritta verde sulle spalle. Pirelli Cinturato Full Wet: le gomme da bagnato estremo saranno ancora distinguibili per la banda e la scritta blu sulle spalle.

L'allocazione per i team, pressioni e temperature

Ogni team potrà usufruire di 35 set di gomme da asciutto, 2 di Intermedie e 2 di Full Wet (gomme per il bagnato estremo). Tra queste, però, potranno essere usati 30 set di gomme più 2 supplementari per provare le gomme PROTO (senza banda né scritta sulle spalle).

E' importante ricordare che per il primo gran premio della stagione, il Gran Premio del Bahrain, che si terrà proprio a Sakhir, Pirelli ha deciso di portare le 3 mescole più dure della sua gamma, dunque C1, C2 e C3, che saranno distinguibili rispettivamente come Hard (bianche), Medium (gialle) e Soft (rosse). Per questo i team potrebbero concentrarsi maggiormente su questo tipo di mescole, pur avendo a disposizione anche C4 e C5, le più morbide della gamma 2022.

Pirelli ha anche fornito le pressioni minime delle tre tipologie di gomme che porterà in Bahrain, dunque le gomme da asciutto, quelle intermedie e da bagnato estremo:

Pressioni minime delle Slick

Anteriore: 22,5 psi

Posteriore: 20,5 psi

Pressioni minime delle Intermedie

Anteriore: 22,5 psi

Posteriore: 20,5 psi

Presioni minime delle Full Wet

Anteriore: 21,5 psi

Posteriore: 19,5 psi

Camber massimo

Anteriore: -3,50°

Posteriore: -2,00°

Per concludere, Pirelli ha anche fornito i tempi di riscaldamento e le temperature delle tipologie di gomme che porterà a Sakhir e nel corso della stagione.

Gomme da asciutto (70°, massimo 3 ore)

Gomme intermedie (60°, massimo 2 ore)

Gomme da bagnato estremo (40°, massimo 2 ore)