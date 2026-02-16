F1 | Test Bahrain 2: i team potranno usare tutte e 5 le mescole Pirelli 2026

Vai al contenuto principale

Pirelli metterà a disposizione dei team tutte e 5 le mescole da asciutto nell'ultimo test pre-stagionale del Bahrain di F1. Mercedes ha però scelto le tre più dure, al contrario di Aston Martin, che avrà le tre più morbide.

Giacomo Rauli
Giacomo Rauli
Pubblicato:
Pirelli

Pirelli

Foto di: Pirelli

La Formula 1 si invola verso il secondo e ultimo test pre-stagionale fissato dal 18 al 20 febbraio sempre sul tracciato di Sakhir, quello che sarà anche l'ultima occasione per provare le monoposto prima del via del Mondiale 2026.

Pirelli ha annunciato che, contrariamente a quanto fatto nei test della scorsa settimana, porterà in Bahrain tutte e 5 le mescole da asciutto. 3 di queste sono già state usate sia nello Shakedown a Barcellona che nel primo test a Sakhir, si tratta delle C1, le C2 e le C3.

Il 18 febbraio esordiranno anche le C4 e le C5, ovvero quelle più morbide della gamma realizzata dalla Casa milanese per questa stagione. Non solo, perché per questo test i team hanno potuto fare il carry over dei set utilizzati per non più di 9 giri nei test svolti la settimana passata.

I team, quindi, potranno scegliere tra le 5 mescole. Ma solo Mercedes ha preferito mantenere esclusivamente le tre opzioni più dure utilizzate nei giorni precedenti. McLaren, Ferrari, Racing Bulls, Audi e Haas hanno scelto invece di aggiungere anche la C4 alle proprie escelte.

Red Bull, Alpine, WIlliams e Aston Martin hanno invece optato per una scelta più morbida. Il team di Milton Keynes ha scelto tre mescole: C2, C3 e C4, eliminando le mescole estreme C1 e C5.

Solo Aston Martin è l'unica ad avere scelto le tre mescole più morbide della gamma: C3, C4 e C5. La Cadillac, invece, ha scelto mescole di tutti i 5 tipi: avrà almeno un set di ciascuna mescola da asciutto.

Molto importante la questione legata alle colorazioni delle gomme. Le C1 e le C2 saranno bianche, ma le prime avranno le bande sulle spalle. Le C3 saranno gialle con la spalla dello stesso colore, mentre le C4, sempre gialle, non avranno le bande tra le due scritte "Pirelli" e "PZero". Facile invece riconoscere le C5, perché saranno le uniche rosse e avranno la banda sulle spalle.

Pirelli

Pirelli

Foto di: Pirelli

