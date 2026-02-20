F1 | Test Bahrain 2, Day 3, ore 12: Ferrari convincente mentre Mercedes si ferma

La Ferrari non ha fatto particolari esperimenti aerodinamici come nei giorni scorsi e con Charles Leclerc si è dedicata a coprire la distanza di un Gran Premio con la SF-26 risultando la più veloce alla sosta pranzo dell’ultima giornata di test in Bahrain.

Il monegasco ha completato 80 giri senza problemi, confermando una consistenza della prestazione anche quando la temperatura dell’asfalto ha toccato la temperatura record di 46 gradi per questa sessione.

Al di là di un traversone all'avvio della mattinata nel primo run della giornata si è potuta apprezzare una Ferrari molto più guidabile, con reazioni sincere verificabili su tutte le mescole usate (C1, C2 e C3) a conferma di una crescita che non riguarda necessariamente il giro veloce: Leclerc (che sarà in pista anche pomeriggio) è arrivato a 1’33”689, un tempo a otto decimi da quello conseguito ieri da Kimi Antonelli con la Mercedes, ma la Scuderia non si è mai messa nella condizione di preparare una qualifica, visto che la prestazione è venuta fuori all’inizio di uno stint.

Dietro alla rossa c’è Kimi Antonelli con la Mercedes. Il bolognese è staccato di 227 millesimi, ma anche per l’italiano il tempo di riferimento non conta. Sulla W17 abbiamo visto apparire un’interessante estensione del flap mobile dell’ala posteriore in prossimità dell’endplate ora molto più scavato. Il programma di lavoro di Kimi non è stato completato perché Antonelli è stato costretto a parcheggiare la freccia nero-argento dopo la curva 8 a causa di un problema meccanico pare all’ERS.

La Mercedes ha perso le ultime due ore: i tecnici di Brackley non sono parsi troppo preoccupati e sono sicuri di mettere in macchina George Russell alla riapertura dei lavori alle 13:00. Kimi ha messo insieme solo 49 giri: la sensazione è che la monoposto sia molto competitiva, ma soffre ancora di qualche guaio di gioventù.

Il terzo tempo è della McLaren con Oscar Piastri: l’australiano non ha fatto un lavoro appariscente e ha comunque finito un GP. Ha iniziato la giornata con bloccaggi e traversoni, mentre poi ha trovato un buon equilibrio. Oscar chiude i test a quattro decimi dalla rossa, ma la MCL40 sembra aver trovato molta consistenza.

La sorpresa della mattinata è sicuramente la Haas con Esteban Ocon. Il francese è eccellente quarto a 805 millesimi da Leclerc e si rivela il primo dopo i top team, anzi il transalpino si è messo alle spalle la Red Bull di Isack Hadjar, per quanto solo di 17 millesimi. Ocon è stato anche il pilota che ha fatto più strada: 82 giri.

L’altro transalpino, Hadjar, ha trovato una continuità di lavoro solo dopo frequenti soste ai box: scopriremo pomeriggio do Max Verstappen qual è il vero potenziale della RB22.

Positiva l’attività dell’Alpine con Pierre Gasly che lascia quattro decimi alla Haas nella sfida di chi lotta per il gruppo di centro. Arvid Lindblad ha accumulato 77 giri con la Racing Bulls e il debuttante sembra contento di stare davanti alla Williams di Carlos Sainz e all’Audi di Nico Hulkenberg. La R26 è parsa in difficoltà nel bilanciamento con frequenti bloccaggi. Sergio Perez con la Cadillac ha messo insieme quasi un GP dopo essere entrato in pista con un ritardo di un paio di ore.

Male, malissimo l’Aston Martin. Lance Stroll non è riusciti a fare un giro cronometrato a causa della carenza dei pezzi di ricambio del motore Honda. Il canadese è senza tempo. Riuscirà a girare nel pomeriggio?

# Pilota Gap Tempo Gomma 1 Charles Leclerc 1:33.689 M 3 G 11 Pit stop 2 Andrea Kimi Antonelli +0.227 1:33.916 M 5 G 8 Pit stop 3 Oscar Piastri +0.663 1:34.352 T 14 G 9 Pit stop 4 Esteban Ocon +0.805 1:34.494 H 12 G 14 Pit stop 5 Isack Hadjar +0.822 1:34.511 M 14 G 17 Pit stop 6 Pierre Gasly +1.157 1:34.846 M 14 G 12 Pit stop 7 Arvid Lindblad +1.549 1:35.238 H 18 G 10 Pit stop 8 Carlos Sainz +1.563 1:35.252 M 22 G 14 Pit stop 9 Nico Hulkenberg +2.330 1:36.019 H 18 G 13 Pit stop 10 Sergio Pérez +7.153 1:40.842 H 17 G 8 Pit stop 11 Lance Stroll 6:56.931 M 1 G 1 Pit stop