F1 | Test Bahrain 1: ecco la line up piloti completa per i 3 giorni
Si apre la seconda sessione di test pre‑stagionali 2026, con i team che proseguiranno il lavoro di sviluppo e comprensione delle nuove monoposto. Ecco la tabella completa con i turni di guida per ciascuna squadra, utile per scoprire chi scenderà in pista e in quale giornata in Bahrain.
La Formula 1 torna in pista per la seconda sessione di test pre‑stagionali del 2026, questa volta non più a Barcellona ma in Bahrain, dove i team potranno approfondire la conoscenza delle nuove monoposto e proseguire il lavoro di raccolta dati da correlare con i modelli sviluppati in fabbrica.
Come da tradizione, si potrà utilizzare una sola vettura per squadra in ciascuna giornata, e i team hanno scelto approcci differenti. I campioni del mondo in carica della McLaren inizieranno con Oscar Piastri al volante della MCL40, questa volta nella sua livrea ufficiale: l’australiano guiderà per l’intera prima giornata, prima di lasciare il volante a Norris giovedì.
Stesso approccio per la Red Bull, che avrà Verstappen al volante per l’intera giornata di apertura dei test. Mercedes e Ferrari, invece, hanno optato per una strategia diversa: sulla W17 si alterneranno George Russell e Andrea Kimi Antonelli, mentre sulla SF‑26 Hamilton girerà al mattino, lasciando poi spazio a Leclerc nel pomeriggio. La Mercedes ha confermato la scelta di far ruotare entrambi i piloti in tutte e tre le giornate, in continuità con quanto fatto in passato.
Per Aston Martin e Williams sarà fondamentale recuperare i chilometri persi dopo i ritardi accumulati nelle ultime settimane, con la squadra di Grove che non era nemmeno riuscita a prendere parte ai test spagnoli. Sulla AMR27 sarà Stroll a girare per l’intera prima giornata, con Fernando Alonso che tornerà in pista giovedì, mentre sulla FW48, che ieri ha completato un filming day qui in Bahrain, si alterneranno Sainz e Albon.
La tabella completa:
|Team
|Mercoledì 11
|Giovedì 12
|Venerdì 13
|McLaren
|Piastri
|Norris
|Norris/Piastri
|Mercedes
|Russell/Antonelli
|Antonelli/Russell
|Russell/Antonelli
|Red Bull
|Verstappen
|Hadjar
|Verstappen/Hadjar
|Ferrari
|Hamilton/Leclerc
|TBC
|TBC
|Williams
|Sainz/Albon
|Albon/Sainz
|Sainz/Albon
|Aston Martin
|Stroll
|Alonso
|Stroll
|Racing Bulls
|Lindblad
|Lawson/Lindblad
|Lawson
|Audi
|Bortoleto/Hulkenberg
|Hulkenberg/Bortoleto
|Bortoleto/Hulkenberg
|Haas TGR
|Ocon
|Bearman
|Bearman/Ocon
|Alpine
|Colapinto/Gasly
|Gasly
|Colapinto
|Cadillac
|Bottas/Perez
|Bottas
|Perez
