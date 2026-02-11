F1 | Test Bahrain 1: ecco la line up piloti completa per i 3 giorni

La Formula 1 torna in pista per la seconda sessione di test pre‑stagionali del 2026, questa volta non più a Barcellona ma in Bahrain, dove i team potranno approfondire la conoscenza delle nuove monoposto e proseguire il lavoro di raccolta dati da correlare con i modelli sviluppati in fabbrica.

Come da tradizione, si potrà utilizzare una sola vettura per squadra in ciascuna giornata, e i team hanno scelto approcci differenti. I campioni del mondo in carica della McLaren inizieranno con Oscar Piastri al volante della MCL40, questa volta nella sua livrea ufficiale: l’australiano guiderà per l’intera prima giornata, prima di lasciare il volante a Norris giovedì.

Stesso approccio per la Red Bull, che avrà Verstappen al volante per l’intera giornata di apertura dei test. Mercedes e Ferrari, invece, hanno optato per una strategia diversa: sulla W17 si alterneranno George Russell e Andrea Kimi Antonelli, mentre sulla SF‑26 Hamilton girerà al mattino, lasciando poi spazio a Leclerc nel pomeriggio. La Mercedes ha confermato la scelta di far ruotare entrambi i piloti in tutte e tre le giornate, in continuità con quanto fatto in passato.

Per Aston Martin e Williams sarà fondamentale recuperare i chilometri persi dopo i ritardi accumulati nelle ultime settimane, con la squadra di Grove che non era nemmeno riuscita a prendere parte ai test spagnoli. Sulla AMR27 sarà Stroll a girare per l’intera prima giornata, con Fernando Alonso che tornerà in pista giovedì, mentre sulla FW48, che ieri ha completato un filming day qui in Bahrain, si alterneranno Sainz e Albon.

La tabella completa:

Team Mercoledì 11 Giovedì 12 Venerdì 13 McLaren Piastri Norris Norris/Piastri Mercedes Russell/Antonelli Antonelli/Russell Russell/Antonelli Red Bull Verstappen Hadjar Verstappen/Hadjar Ferrari Hamilton/Leclerc TBC TBC Williams Sainz/Albon Albon/Sainz Sainz/Albon Aston Martin Stroll Alonso Stroll Racing Bulls Lindblad Lawson/Lindblad Lawson Audi Bortoleto/Hulkenberg Hulkenberg/Bortoleto Bortoleto/Hulkenberg Haas TGR Ocon Bearman Bearman/Ocon Alpine Colapinto/Gasly Gasly Colapinto Cadillac Bottas/Perez Bottas Perez