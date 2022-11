F1 | Test Abu Dhabi: tanti cambi di casacca nella line-up

Carica lettore audio

L'ultimo test dell'anno segnerà l'ultima uscita per le vetture del 2022, ma fornirà un'utile preparazione per il 2023, quando alcuni piloti, tra cui Fernando Alonso ed Oscar Piastri, si prepareranno a debuttare con le loro nuove squadre.

Il test è un'importante opportunità per i nuovi arrivati di avere una prima visione delle loro nuove squadre, completando la posizione di guida ed imparando come funzionano i sistemi. Le squadre possono anche ottenere un feedback dal nuovo pilota sulle potenziali modifiche da apportare per il prossimo anno su piccoli ma importanti dettagli, come i pulsanti del volante o la posizione dei pedali.

Ad accrescere l'importanza del test è il fatto che nel 2023 ci saranno solo tre giorni di test pre-stagionali, che si svolgeranno in Bahrain dal 23 al 25 febbraio. Con i piloti titolari che avranno a disposizione un giorno e mezzo ciascuno, questo giorno in più sarà prezioso per il tempo trascorso in pista.

"Sarà sempre importante, soprattutto in termini di comfort con il volante, la presa, i pulsanti, i pedali, insomma, tutto questo genere di cose", ha detto Fernando Alonso, che martedì farà la sua prima apparizione per l'Aston Martin dopo la sua uscita dall'Alpine.

"L'anno prossimo avremo solo un giorno e mezzo in Bahrain e poi inizierà il campionato. Quindi una giornata come quella di martedì è oro per questo tipo di cose".

L'obiettivo principale per le squadre che cambieranno la formazione dei piloti per il 2023 sarà quello di aiutare i nuovi arrivati a prendere confidenza con il nuovo ambiente.

La maggior parte dei piloti ha contratti che durano fino alla fine dell'anno, il che significa che hanno dovuto ottenere l'autorizzazione a partecipare al test prima di legarsi ufficialmente alla loro nuova squadra all'inizio del nuovo anno.

Questo vale anche per Alonso, che parteciperà al test per Aston Martin con una tuta nera. Ha dichiarato a Motorsport.com ad Austin di aver sempre avuto il controllo del suo destino per poter effettuare il test in anticipo, anche se non diventerà ufficialmente un pilota Aston Martin fino al 1° gennaio. Lance Stroll completerà alcuni run alla fine della giornata, mentre il campione di Formula 2 Felipe Drugovich sarà sulla vettura riservata ai giovani.

Anche Pierre Gasly e Nyck de Vries cambieranno box e faranno la loro prima apparizione con le loro nuove squadre durante il test. Gasly completerà l'intera giornata per Alpine, mentre de Vries è stato autorizzato dalla Mercedes a svolgere il test per l'AlphaTauri in vista del suo debutto in F1 il prossimo anno.

Oscar Piastri farà la sua prima apparizione come pilota McLaren nel test, a tre mesi dalla saga sul suo contratto che ha dominato i titoli dei giornali. L'ampio programma di test con Alpine di Piastri è stato interrotto quando è scoppiata la saga, il che significa che sono passati alcuni mesi dalla sua ultima uscita. La Haas darà a Nico Hulkenberg la sua prima apparizione con la squadra, dopo la sua conferma per il prossimo anno arrivata giovedì scorso.

La Williams concederà un'intera giornata a Logan Sargeant, che nel fine settimana ha ottenuto la superlicenza FIA e un posto per il 2023. Tra gli altri giovani piloti confermati per il test ci sono il giovane Frederik Vesti della Mercedes, che non ha mai guidato una vettura di F1, il figlio d'arte Jack Doohan alla Alpine, il giovane Theo Pourchaire dell'Alfa Romeo e la riserva della Haas Pietro Fittipaldi.

Test Abu Dhabi - La line-up



Red Bull: TBC e Liam Lawson

Ferrari: Charles Leclerc/Carlos Sainz e Robert Shwartzman

Mercedes: TBC e Frederik Vesti

Alpine: Pierre Gasly e Jack Doohan

McLaren: Lando Norris e Oscar Piastri

Alfa Romeo: Valtteri Bottas e Theo Pourchaire

Aston Martin: Fernando Alonso/Lance Stroll e Felipe Drugovich

Haas: Nico Hulkenberg e Pietro Fittipaldi

AlphaTauri: Yuki Tsunoda e Nyck de Vries

Williams: Alex Albon e Logan Sargeant