F1 | Test Abu Dhabi: tante sorprese tra gli young driver

Saranno dieci i giovani piloti che scenderanno in pista nei test post-campionato di Formula 1 che si terranno a Yas Marina martedì e mercoledì. A nomi già noti si affiancheranno delle sorprese annunciate in extremis che hanno completato la lista dei dieci ‘young driver’ che vedremo in pista.

La Mercedes porterà in pista il campione Formula E Nyck De Vries, mentre Red Bull attingerà dal vivaio premiando i piloti impegnati nel 2021 in Formula 2: Juri Vips è il pilota scelto per le prove con RB16B, mentre Liam Lawson sarà in pista con l’AlphaTauri.

La Ferrari ha annunciato la staffetta tra Robert Shwartzman ed Antonio Fuoco, che si alterneranno sulla SF21H nella giornata di martedì, con il pilota russo sarà in pista anche il giorno successivo con la Haas.

La scelta di Fuoco è mirata a valutare le correlazioni tra la pista ed il simulatore (Antonio è il pilota di riferimento a Maranello su questo programma), scelta fatta anche dall’Aston Martin, che porterà in pista il loro sim-driver Nick Yelloly.

C’è molta curiosità in casa McLaren, dove esordirà Pato O’Ward. Il ventiduenne pilota messicano ha concluso al terzo posto la stagione 2021 Indycar con il team McLaren, e Zak Brown manterrà la promessa fatta ad inizio anno quando disse pubblicamente che se O’Ward avesse vinto almeno una gara gli avrebbe offerto la possibilità di un test in Formula 1.

In casa Alfa Romeo Racing tutto è pronto per il test di Guanyu Zhou, che affronterà la prima giornata di lavoro in pista con la squadra con cui sarà al via del Mondiale 2022, mentre Oscar Piastri, fresco campione Formula 2 2021, inizierà il programma di test che sarà anche il suo compito principale nella prossima stagione.

Complessivamente saranno in pista cinque i piloti provenienti dal campionato Formula 2, due sim-driver, più un pilota Formula E, Indycar e Formula 3, in quest’ultimo caso grazie all’annuncio in extremis di Logan Sargeant che salirà sulla Williams.

La line-up completa degli 'young driver'

Mercedes Nyck De Vries

Red Bull Juri Vips

Ferrari Fuoco/Shwartzman

McLaren Pato O’Ward

Alpine Oscar Piastri

Alpha Tauri Liam Lawson

Aston Martin Nick Yelloly

Williams Logan Sargeant

Alfa Romeo Guanyu Zhou

Haas Robert Shwartzman