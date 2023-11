F1 | Test Abu Dhabi: sbatte Russell con la Mercedes, gira Leclerc

La seconda parte dei test collettivi di Yas Marina è stata congelata per mezz’ora da un’uscita di pista di George Russell, che ha colpito le barriere danneggiando la sua Mercedes nella zona anteriore destra. Pilota incolume, ma c'è del lavoro per i meccanici. L’aumento della temperatura non ha consentito variazioni nella classifica di giornata, ma troviamo in graduatoria i nomi dei piloti attesi nel pomeriggio.

Dopo un lungo stop, necessario per l’adattamento della monoposto, è sceso in pista Zak O’Sullivan al volante della Williams lasciata libera da Franco Colapinto, con Logan Sargeant al posto di Alexander Albon e Charles Leclerc che ha rilevato Carlos Sainz sulla Ferrari SF-23.

Il monegasco si è subito portato al quarto posto nei primi giri, proseguendo poi l’attività ad un ritmo gara. Al momento restano ancora ai box Fernando Alonso e Yuki Tsunoda, a cui restano due ore e mezza di programma. È tornato in pista Theo Pourchaire, dopo oltre tre ore di stop necessarie per risolvere una perdita al circuito idraulico della sua Alfa Romeo C43.