F1 | Test Abu Dhabi: Ocon chiude l'anno in vetta, Sainz quinto

Alle 18:00 di Abu Dhabi è calato il sipario sulla stagione di Formula 1 2023. L’ultima giornata di test, come da tradizione, ha visto i venti piloti in pista nella sessione pomeridiana simulare la qualifica nell’ultima ora di attività, con la pista più fresca. Nei primi venti minuti ci sono stati molti miglioramenti, tra i quali quello di Esteban Ocon (1’24”393) confermatosi poi il giro più veloce della giornata e Pato O’Ward (1’24”662). Entrambi sono tornati in pista nelle battute conclusive, senza però riuscire ad abbassare il rispettivo crono nonostante le condizioni migliori del tracciato.

La sessione è stata interrotta a trentotto minuti dalla bandiera a scacchi, a causa di un problema alla power unit di Iwasa che ha bloccato l’AlphaTauri in prossimità dell’ingresso box. Il semaforo verde è tornato ad accendersi dopo diciassette minuti, e tutti i piloti sono tornati in pista per gli ultimi ‘run’ con gomma C5, la più morbida della gamma Pirelli. L’ultimo pilota a migliorare il suo tempo sotto la bandiera a scacchi è stato Frederic Vesti, riuscito in extremis a sopravanzare Sergio Perez. Il tempo ottenuto al mattino da Carlos Sainz si è confermato il quinto assoluto, davanti a Fernando Alonso, Jack Doohan e Robert Shwartzman. Il tester della Ferrari ha concluso una giornata molto intensa, con 123 giri percorsi.