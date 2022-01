F1 | Test a Barcellona senza tv e a porte chiuse, ma con la stampa

Carica lettore audio

A meno di un mese dai test che daranno ufficialmente inizio alla stagione di Formula 1 2022, Liberty Media ha comunicato la pianificazione delle due sessioni di prove che scatteranno a Barcellona (23-25 febbraio) per poi proseguire in Bahrain dal 10 al 12 marzo.

Il test sul circuito di Catalunya si terrà a porte chiuse, e non sarà proposta la copertura televisiva in diretta, una scelta che mira a rendere le prove spagnole una sorta di shakedown in vista della sessione ufficiale in Bahrain.

L’attività in pista non sarà però inferiore rispetto al solito, ovviamente al netto di possibili problemi di gioventù che potranno accusare le monoposto a effetto suolo completamente nuove.

Al termine di ognuno dei tre giorni delle prove di Barcellona ci sarà un resoconto di giornata con la classifica dei tempi, grazie anche alla presenza dei media che saranno ammessi in pista ed avranno a disposizione le abituali informazioni disponibili in sala stampa, come tempi sul giro live e immagini video del circuito interno.

I test di Sakhir sono invece strutturati come una vera e propria anteprima della stagione, ed infatti la Formula 1 li definisce ‘official pre-season test’.

Gli appassionati potranno seguire i tre giorni di prove in diretta, con tempi sul giro ‘live’, e la copertura integrale di tutta l’attività in pista. Anche le tribune saranno aperte per il pubblico locale, che però in Bahrain non ha mai confermato grandi affluenze, anche nei weekend di gara.