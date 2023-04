F1 | Telemetrie: la magia di Leclerc e la forza nelle curve lente

Nel venerdì di Baku della Ferrari c’è tanto di Charles Leclerc. Tra le stradine della capitale dell’Azerbaijan, il Cavallino ha trovato la sua prima pole position stagionale grazie al talento del monegasco, capace di tirare fuori dal cilindro l’ennesima magia in qualifica.

Una vera e propria boccata d’ossigeno che restituisce qualche sorriso all’interno del garage della Rossa, carica di significato dopo un avvio campionato difficile da digerire, ma che non deve farsi lasciare a facili entusiasmi perché, in fondo, “è solo venerdì”. Certo, rispetto a quanto avviene solitamente questo venerdì conta qualcosa in più, ma è solamente la prima giornata di un weekend impegnativo, dove Ferrari deve ancora lottare contro i suoi punti deboli, ovvero il passo e il degrado sulla lunga distanza.

Nonostante qualche difficoltà, già in altre occasioni la SF-23 aveva dimostrato di comportarsi meglio sul giro secco, dando anche qualche soddisfazione, seppur non fosse mai giunta una pole. In Azerbaijan la Rossa ha spuntato anche questa casella, accolta quasi come una sorpresa perché l’obiettivo prioritario era quello di mettersi alle spalle Mercedes e Aston Martin.

Per quanto sia vero che la pista di Baku sia più congeniale a certe peculiarità della monoposto del Cavallino, d’altra parte le prestazioni sugli allunghi della Red Bull lasciavano più di qualche dubbio in merito alle chance della SF-23 di dire la propria in qualifica.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Red Bull domina ancora sul dritto

Osservando le telemetrie del confronto Leclerc-Verstappen, il tema delle velocità di punta emerge ancora una volta con un elemento centrale dell’analisi, perché alla fine del rettilineo principale la RB19 può contare su un vantaggio massimo di 12 km/h.

Vantaggio che sì nasce nel momento in cui i due spalancano il DRS, ma che non si riscontra, invece, sull’allungo successivo, quello dopo curva tre: l’unica differenza la si nota proprio nei metri finali dell’allungo, dove emergono i classici problemi di derating della Ferrari, aspetto che su cui, al contrario, la Power Unit Honda si è sempre dimostrata punto di riferimento.

Fortunatamente per il monegasco, questo svantaggio in termini di velocità di punta non ha pesato in maniera decisiva sul risultato finale. Sull’allungo in uscita dall’ultima curva fino al punto in cui si poteva attivare il DRS, quest’anno spostato di cento metri verso il traguardo riducendo l’area in cui è possibile utilizzare l’ala mobile, la SF-23 si è dimostrata competitiva, avendo ben poco da invidiare alla RB19. Quel vantaggio velocistico su cui poteva contare la Red Bull ha quindi pagato solo per poche centinaia di metri tra la fine del giro e quel breve tratto dalla linea a scacchi alla prima curva, non abbastanza per compensare quando perso in altri tratti.

Confronto telemetrie qualifiche Azerbaijan Photo by: Gianluca D'Alessandro

Leclerc il più rapido nelle curve lente

Nel primo settore i due piloti sono giunti alla fotocellula del rilevamento con un crono molto simile, trovando tempo in zone differenti del tracciato. Tenendo a mente quanto detto sul gap sui rettilinei, in curva uno si può apprezzare un approccio molto differente da parte dei due rivali, con Leclerc capace di staccare tardi portando tanta velocità all’apice, come si è visto anche nel replay in cui ha sfiorato i muretti, mentre Verstappen ha optato per un approccio volto a prendersi qualche rischio in meno. Uno stile più pulito in cui l’olandese cui ha tentato di mantenere una linea quanto più vicina possibile al cordolo interno per preparare l’uscita, anche a costo di sacrificare la velocità di entrata e di percorrenza.

Tuttavia, è interessante rivolgere l’attenzione soprattutto al primo e al secondo settore, quello dove Leclerc è stato in grado di tirare fuori dal cilindro qualcosa in più, segnando anche il miglior parziale.

Al termine delle qualifiche Laurent Mekies aveva spiegato di essere rimasto sorpreso dalla performance della monoposto italiana, sottolineando però i progressi nelle curve lente che si erano visti già a Melbourne: “Mentirei se dicessi che qui ci aspettavamo di lottare per la pole position. Ma credo che sia vero che, come ha spiegato Fred [Vasseur] dopo Melbourne, abbiamo avuto la sensazione che a Melbourne la macchina fosse in una finestra diversa, che ci desse delle prestazioni, soprattutto a bassa velocità".

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Photo by: Andrew Ferraro / Motorsport Images

"Qui ci sono molte più curve a bassa velocità, quindi in qualche modo oggi abbiamo avuto qualche conferma”, ha dichiarato il direttore sportivo della Ferrari, sottolineando alcuni progressi già visti in Australia proprio nelle curve a bassa velocità.

Un aspetto che si è riproposto anche a Baku, soprattutto nei rapidi cambi di direzione come la sequenza 5-6 e la zona in uscita castello, dove Leclerc di è dimostrato particolarmente competitivo. A differenza di quanto si era visto in altri appuntamenti, soprattutto in Bahrain, la Ferrari sembra essere tornata ad avere buone prestazioni nel lento e anche in trazione, qualcosa che era mancato in questo avvio di campionato.

Bene, invece, Verstappen nel terzo settore: seppur la telemetria evidenzi una buona velocità minima da parte di Leclerc, anche in questo caso si è verificato qualcosa di simile a quanto era avvenuto in curva uno, con l'olandese più concentrato sull'ottenere una buona uscita. Da lì in poi è uscita la bontà della RB19 sul dritto, abbastanza da garantirgli il tempo più rapido nell'ultimo intertempo, ma non abbastanza per pareggiare quanto perso nei confronti di Leclerc nel resto del tracciato.