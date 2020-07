Renault: ecco la nuova ala anteriore della R.S.20

La Renault ha portato una nuova ala anteriore per il GP d’Austria. La squadra di Enstone ha l’ambizione di mettersi in caccia dei tre top team, puntando al quarto posto nel mondiale Costruttori, per cui vuole iniziare la stagione 2020 con il piede giusto, dopo aver mostrato buone indicazioni nei test invernali.

Nell’immagine che vi proponiamo è possibile vedere in alto l’ala anteriore di Melbourne e sotto quella deliberata per il Red Bull Ring.

Se il profilo principale non ha subito cambiamenti, si osserva che i flap aggiuntivi sono cambiati: il terzo, quello centrale, ha una punta più lanceolata all’interno, e mostra un secondo supporto sul main plane, mentre l’ultimo elemento ha una corda più corda in prossimità della paratia laterale, rivelando che questa soluzione è più scarica di quella precedente.

Completamente nuova la paratia laterale che ha subito un accurato studio di micro-aerodinamica: la bandella verticale è più arcuata verso l’esterno nel bordo di uscita che mostra un taglio a scalino nella parte superiore (freccia nera).

Diverso è anche il marciapiede esterno: quello vecchio aveva un’arricciatura, mentre la nuova soluzione evidenzia una maggiore superficie piana con una curvatura nella parte più esterna (freccia rossa). Non deve sfuggire il piccolo generatore di vortice (freccia nera) montato obliquamente: è stato pensato per convogliare i flussi oltre la ruota anteriore, per evitare con l’outwash il bloccaggio aerodinamico che potrebbe derivare dalla gomma anteriore.

La nuova ala deve "dialogare" con i nuovi barge board completamente nuovi.