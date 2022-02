F1 tecnica | Red Bull RB18: è un concentrato di innovazioni

Carica lettore audio

Non Ferrari, non Mercedes. Semplicemente Red Bull. O, forse, sarebbe più giusto dire: complicatamente Red Bull. La squadra di Milton Keynes si pone in una via di mezzo, con soluzioni che non sono affatto assimilabili a una delle altre due vetture top, ma c’è il chiaro tentativo di fare uno scavalcamento non solo dei concetti progettuali visti finora, ma anche delle regole.

Adrian Newey era stato particolarmente critico sulle monoposto a effetto suolo fino a quando non ha trovato la sua via per disegnare una F1 2022 che non somigliasse a nessuna altra. E bisogna riconoscere che ogni bullone della RB18 è un’espressione del suo genio.

L’ingegnere britannico ha concepito una vettura al di fuori degli schemi, che già dai primi giri in pista con Max Verstappen ha destato una grande curiosità ed attenzione. Questa mattina avevamo catalogato la R18 come un’astronave scesa dallo spazio. Non ci rimangiamo la parola perché la vettura di Milton Keynes va scoperta nella sua totalità, perché nasconde concetti avanzati ovunque la si guardi.

Red Bull RB18: due convogliatori di flusso

Red Bull Racing RB18, dettaglio delle pance Photo by: Giorgio Piola

Non ci si deve lasciare condizionare solo dalle fiancate, ma dall’insieme della RB18: Newey è riuscito a mettere due vistosi convogliatori di flusso di forma trapezoidale molto vicini fra di loro che chiudono il canale Venturi nel lato più esterno, riproponendo qualcosa che richiama ai bargeboard che la FIA non vuole più vedere.

Red Bull RB18: il vassoio allunga la pancia

Red Bull RB18, dettaglio del vassoio che allunga le pance Photo by: Giorgio Piola

La pancia inizia effettivamente dietro alla linea del volante ed ha una bocca dei radiatori bassa e larga con una forma a scendere verso l’interno della presa, quasi a voler alimentare un altro condotto Venturi, ma in realtà la RB18 ha una sorta di “vassoio” più avanti che non è altro se non un vistoso separatore di flusso.

L’aria che passa sopra è destinata al raffreddamento del motore, mentre quella sotto viene indirizzata verso il basso nel larghissimo svaso che è stato creato sotto alla presa. Guardando la vettura in questa zona nevralgica, verrebbe da dire che è l’espressione massima di un doppio fondo, ma basta lanciare lo sguardo poco più indietro per scoprire che la fiancata poi degrada con una rampa verso il fondo poco prima della ruota posteriore.

Il massiccio passaggio d’aria che si genera fra la pancia e il sottostante condotto Venturi , grazie al divergente che si osserva sotto alla fiancata, viene spinto verso l’esterno della gomma posteriore, per favorire la discesa di un flusso pulito lungo la rampa della pancia.

Red Bull RB18: il fondo ha un soffiaggio

Red Bull RB18: ecco il soffiaggio nel bordo d'uscita del fondo Photo by: Giorgio Piola

Il bordo d’uscita del fondo è già molto lavorato: più o meno a metà macchina si osserva un soffiaggio perpendicolare che permette di sagomare una porzione di marciapiede con la forma a Esse, nel tentativo di dare vita a una minigonna pneumatica, vista dai legislatori come il “diavolo”.

Red Bull RB18: ricerca sui materiali

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Incuriosisce anche che nella parte sottostante della pancia siano comparsi nuovi materiali che pare abbiano poco a che fare con il carbonio: la ricerca, quindi, non si limita all’aerodinamica, ma si spinge verso soluzioni utili a gestire l’andamento dell’aria.

Red Bull RB18: sospensione capolavoro

Red Bull RB18: la sospensione anteriore pull rod con i bracci multi link Photo by: Giorgio Piola

Sarebbe un errore madornale focalizzare tutta l’attenzione sulle fiancate: la RB18 ha diversi altri motivi di interesse che hanno giustificato la voglia di Newey di tenere certe idee coperte il più a lungo possibile. La sospensione anteriore è un esempio di grande sofisticazione nella semplicità: la Red Bull, come la McLaren, ha puntato sullo schema pull rod che permette di abbassare i cinematismi sul pavimento della scocca, abbassando i pesi a vantaggio di un migliore baricentro. In realtà la sospensione è interessante perché ripropone il sistema multilink: se il braccio superiore si articola nel punto più alto della scocca, l’elemento posteriore, fissato al porta mozzo leggermente disassato, si inclina verso il basso in una realizzazione estrema che non si era ancora vista in F1.

Il triangolo inferiore, allineato al braccio dello sterzo, è ancorato piuttosto in basso e non deve sorprendere che la presa d’aria dei freni piuttosto stretta sia compresa fra il tirante (dotato di una cover in carbonio, mentre quello McLaren è di diametro minimo) e i bracci inferiori.

Le sospensioni, per quanto oscillanti, sono considerate dei veri e propri deviatori di flusso che, almeno in parte, devono assicurare una parte del lavoro che vaniva fatto da turning vanes e bargeboard vietatissimi.

Red Bull RB18: il muso è scomponibile in tre

Red Bull RB18: ecco il muso scomponibile in tre parti Photo by: Giorgio Piola

Il muso si appoggia sul secondo flap e nel nasino mostra una piccola presa d’aria. L’aspetto curioso è che anche la realizzazione della Red Bull è modulare: quello Ferrari è composto da due stadi, mentre quello della RB18 dispone di ben tre elementi, con una scomponibilità che consente uno sviluppo delle forme con un maggiore grado di libertà.

L’ala anteriore ha un profilo principale neutro con un cucchiaio centrale, mentre i flap sono piuttosto incidenti nella parte centrale, mentre degradano verso la paratia laterale per favorire l’effetto out wash cercato quasi da tutti.

Red Bull RB18: push dietro

Red Bull RB18: la sospensione posteriore push Photo by: Giorgio Piola

La sospensione posteriore è a schema push rod, con il puntone che va a infulcrarsi piuttosto in alto sulla scatola della trasmissione che è stata completamente ridisegnata: i cinematismi, infatti, sono alloggiati in coda, dietro al cambio. Il braccio di convergenza si allaccia al retrotreno in prossimità del supporto dell’ala posteriore mono pilone. Rispetto all’anteriore i triangoli sono stati sollevati per ovvie ragioni aerodinamiche.

Red Bull RB18: beam wing che soffia

Red Bull RB18: l'interessante beam wing che genera un grande soffiaggio Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Molto interessante è la realizzazione della beam wing: anziché convergere sui due elementi a cascata come hanno fatto i più, la Red Bull ha pensato due flap uno davanti all’altro che insieme creano un soffiaggio utile ad accelerare i flussi con l’aria calda che viene espulsa dallo sfogo in coda al cofano motore. Questa realizzazione dovrebbe aiutare anche l’estrazione d’aria da sotto il diffusore.

Red Bull RB18: le branchie che sono comparse nel pomeriggio Photo by: Giorgio Piola

La Red Bull non ha sofferto di problemi di “respirazione”, ma nel pomeriggio ai lati dell’abitacolo sono state aperte delle “branchie” che saranno molto utili sui circuiti dove farà particolarmente caldo. Max Verstappen non ha cercato tempi nella prima giornata di test, ma completato qualcosa come 147 giri di Barcellona, vale a dire una distanza di quasi due GP e mezzo. E già questo dovrebbe fare riflettere…