Red Bull: più carico all'anteriore con la nuova bandella

La Red Bull oltre a riproporre al posteriore l’ala a cucchiaio con il bordo d’entrata rialzato nella parte centrale, sulla RB16 ha portato un’ala anteriore modificata nella paratia laterale.

Red Bull RB16: anche Albon aveva l'ala posteriore a cucchiaio Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Bocciato in modo sembra definitivo il muso con i piloni dell’ala ravvicinati sotto al “musino”, nel team di Milton Keynes hanno ripreso lo sviluppo della configurazione vecchia cercando un incremento del carico aerodinamico senza incidere troppo sull’efficienza.

Nel bordo d’uscita del marciapiede esterno alla bandella verticale si osserva il piccolo labbro in stile Ferrari, mentre al piede della curvatura della paratia laterale si nota un curioso slargo che aumenta la portata di flusso in quella zona per energizzare l’aria destinata a essere mandata all’esterno della ruota anteriore.

Dopo il successo di Silverstone lo staff del direttore tecnico Wache vuole confermarsi anche in Spagna dove la Mercedes, però, sta evidenziando una superiorità netta.