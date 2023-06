F1 | Tecnica Red Bull: cresce il soffiaggio dell'ala anteriore

La Red Bull mantiene una superiorità tecnica in ogni condizione di pista. Gli ingegneri di Pierre Waché stanno molto attenti per evitare di rompere quel magico equilibrio che consente a Max Verstappen di continuare a dettare legge in un campionato che è letteralmente dominato dal campione olandese, mentre non riesce a reggere il passo del due volte campione del mondo, Sergio Perez.

In Canada la squadra di Milton Keynes non ha portato grandi novità, limitandosi a una modifica dell’ala anteriore utile ad aumentare leggermente il carico anteriore: il profilo principale, infatti, mostra un soffiaggio più grande con il primo flap. Guardando con attenzione la parte centrale, si osserva che anche il cucchiaio sotto al muso è un poco più curvo, aumentando la portata del flusso sotto alla scocca.

Si è notata anche una piccola differenza fra le configurazioni dell’ala anteriore di Verstappen e Perez: fra il muso e gli ultimi due flap ci sono due profili verticali diversi che separano la porzione di ala dal resto del flap.