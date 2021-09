Red Bull RB16B: ala posteriore da massimo carico a Sochi

La Red Bull non parte come grande favorita nel GP della Russia: la tradizione dice che Sochi sia un terreno di caccia esclusivo della Mercedes. Dal 2014 si sono disputate sette edizioni e Lewis Hamilton ha vinto quattro volte, Valtteri Bottas due e Nico Rosberg una.

Se si dovesse stare ai numeri Max Verstappen dovrebbe avere poche possibilità per incrementare i cinque punti di vantaggio nel mondiale piloti, ma la sragione 2021 ci ha dimostrato che i pronostici spesso non vengono rispettati e a Milton Keynes sono più che mai intenzionati a esprimere il loro massimo potenziale.

Sochi è un circuito cittadino con un lungo rettilineo che richiede un buon bilanciamento aerodinamico nel tratto guidato: la tendenza delle squadre è di deliberare dei pacchetti da massima downforce.

La squadra di Adrian Newey ha portato in Russia l’ala posteriore più carica fra quelle disponibili: non ha rinunciato al profilo principale a cucchiaio rialzato in prossimità delle paratie laterali, ma dispone di un flap mobile con una corda molto grande e un vistoso nolder nel bordo d’uscita superiore.

Anche le paratie laterali ripropongono i vistosi soffiaggi e gli strikes che, invece, erano spariti a Monza.

La Honda, inoltre, ha ammesso che il pilota olandese dal GP del Belgio dispone anche di una nuova batteria che consente un migliore sfruttamento energetico e assicura un peso sensibilmente minore dopo uno studio che ha impegnato i tecnici nipponici negli ultimi tre anni.

Pacco batteria Red Bull RB16B: si tratta della versione standard, mentre Verstappen dispone di una nuova versione Photo by: Giorgio Piola