F1 tecnica | Mercedes W13: operazione estrema, tagliato il fondo

In Mercedes sono consapevoli di disporre di una monoposto estrema e con un potenziale enorme, ma per il momento fanno fatica ad estrarre il potenziale della W13 perché la freccia d’argento riesce a essere veloce, ma non ha ancora trovato un comportamento costante se non in long run brevi con le mescole di gomme più dure.

E proprio per questo i tecnici di Brackley hanno deciso di correre un rischio: nell’ultima ora della terza giornata di test in Bahrain hanno deciso di tagliare una parte del deviatore di flusso che si vede nel bordo d’entrata del tunnel Venturi.

Si tratta di quello dei quattro più vicino al telaio: con la fresa sono stati asportati alcuni centimetri di paratia dalla parte inferiore nella speranza di limitare il negativo effetto del porpoising che continua a penalizzare la W13 nei rettilinei più lunghi.

Lo staff della Stella ha deciso di attuare un piano estremo nella speranza di trovare una soluzione ai problemi di messa a punto, ma guardando la Mercedes di George Russell che ha concluso la sessione saltellando come una cavalletta, si è avuta la sensazione che i guai aerodinamici non hanno trovato una soluzione.

Un responso negativo, ma non si tratta di una bocciatura perché gli specialisti di Brackley hanno una settimana di tempo per proporre un’alternativa per il debutto nel mondiale. E tutto potrà essere possibile…