Mercedes: nuovo fondo con tre generatori di flusso

La Mercedes non rinuncia allo sviluppo della W11 anche se le frecce nere continuano a dominare il campionato 2020 in caccia del settimo titolo mondiale piloti e Costruttori. Sulla monoposto di Valtteri Bottas che è stata portata in verifica a Spa-Francorchamps è apparso un fondo nuovo davanti alle ruote posteriori.

La novità è data dalla comparsa di tre generatori di vortice verticali disposti sul pavimento prima del bordo di uscita: i tre “funghetti” sono stati collocati in una posizione che potrebbe essere funzionale ai tagli dell’aerodinamica del prossimo anno, quando una parte del fondo dovrà essere asportato e i numerosi slot saranno vietati.

Gli aerodinamici di Brackley stanno studiando delle soluzioni per recuperare (almeno in parte) la perdita di carico che è valutata nel 10% circa: la FIA sta valutando altre due o tre proposte per abbattere ulteriormente la downforce, in modo da preservare le gomme Pirelli che anche nel 2021 saranno le stesse usate dal 2019.