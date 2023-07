F1 | Tecnica Mercedes: la bocca della verità della crescita W14

La Mercedes a Spa-Francorchamps ha introdotto sulla W14 l’ultimo pacchetto aerodinamico importante di questa stagione. Alla ripresa del campionato dopo la sosta estiva saranno previste solo modifiche di adattamento della freccia nera alle diverse specifiche delle piste, perché risorse umane e finanziarie saranno ormai orientate alla vettura del prossimo anno che James Allison sta studiando con gli ingegneri di Brackley e che rappresenterà un taglio netto con le prime due monoposto a effetto suolo della nuova era.

La bocca dei radiatori della Mercedes W14 più tondeggiante e meno resistente vista a Spa-Francorchamps Photo by: Jon Noble

In Belgio la W14 ha nuovamente cambiato fisionomia: per la terza volta in questo campionato, la freccia nera ha modificato la bocca dei radiatori. In Bahrain, al debutto della stagione 2023, avevamo visto una macchina che andava in continuità con la deludente W13 con prese molto strette e verticali che dovevano esaltare il concetto delle “zero pods” tanto caro a Mike Elliott, il direttore tecnico poi giubilato a favore del più esperto (e concreto) Allison.

In quella configurazione la Mercedes era troppo sensibile al porpoising, perché le turbolenze della ruota anteriore andavano a sporcare i flussi nel bordo di uscita del marciapiede, in particolare nella zona di bassa pressione a centro macchina, facendo perdere di efficienza il fondo, rendendo instabile il comportamento della vettura.

La W14 con le pance ha fatto il suo debutto nel Principato, anche se il GP di Monaco era il percorso meno adatto per valutare un cambiamento drastico di filosofia aerodinamica. Eppure, anche nel toboga di Monte Carlo, Lewis Hamilton e George Russell avevano potuto valutare il miglioramento del comportamento della F1 della Stella, facilitato anche dall’introduzione di una nuova sospensione anteriore.

Mercedes W14: a destra la sospensione anteriore introdotta a Monaco infulcrata sopra al telaio Photo by: Giorgio Piola

Il braccio anteriore del triangolo superiore non era più infulcrato più in basso nella scocca, ma si allacciava alla parte superiore del telaio, traendo vantaggi sia dal punto di vista meccanico (per una maggiore durata degli pneumatici grazie a un più limitato movimento della cassa nei trasferimenti di carico per l’accresciuto effetto anti dive), sia dal punto di vista aerodinamico visto che si è aumentato il flusso indirizzato verso i canali Venturi.

La monoposto made by Allison ha proposto una bocca dei radiatori alta e squadrata, seguita dal ritorno di pance molto più convenzionali che hanno reso la W14 meno imprevedibile, consentendo a Lewis Hamilton di rompere in Ungheria la sequenza di pole position di Max Verstappen e conquistato la 104esima partenza al palo del sette volte campione del mondo.

Mercedes W14: le nuove fiancate più scavate che si sono viste a Spa-Francorchamps Photo by: Roberto Chinchero

Ora a Spa-Francorchamps c’è stata una ulteriore ottimizzazione: la prese dei radiatori nel bordo esterno è meno squadrata e più tondeggiante, per aumentare il flusso da indirizzare sotto alla bocca e migliorare l’efficienza sul marciapiede. Con un certosino lavoro che ha riguardato anche condotti e canalizzazioni, la Mercedes è riuscita a produrre un vistoso scavo nella parte bassa della fiancata, cercando di allinearsi al filone aerodinamico che va per la maggiore, pur senza inseguire le estremizzazioni della Red Bull RB19 a causa dei vincoli di progetto e di budget.

Lewis Hamilton, Mercedes W14, con l'ala posteriore più scarica sul bagnato di Spa-Francorchamps Photo by: Michael Potts / Motorsport Images

Con un corpo vettura in grado di generare più downforce e potendo viaggiare ad un’altezza minima da terra più bassa, la W14 ha potuto dotarsi di un’ala posteriore decisamente più scarica, utile a cercare una velocità massima più alta nei lunghi rettilinei belgi. E non è casuale che Hamilton, che ha montato l'ala posteriore più scarica, sia terzo dopo le qualifiche, mentre Russell non è andato oltre l'ottava piazza con una configurazione con più drag.