McLaren: provato il fondo tagliato per il 2021

La McLaren sta lavorando anche per il 2021. Nella seconda sessione di prove libere del GP del Belgio, Carlos Sainz è stata incaricato di effettuare un test con la MCL35 dotata del fondo tagliato secondo le regole che saranno introdotte l’anno prossimo per ridurre il carico aerodinamico in modo tale da salvaguardare le gomme Pirelli che saranno le stesse del 2019.

Il team di Woking, quindi, si è reso disponibile a sperimentare la riduzione di downforce per verificare qual è l’effettiva perdita di spinta verticale, visto che la FIA ha tutta l’intenzione di varare un secondo intervento regolamentare per garantire alla Pirelli di affrontare con gli stessi pneumatici la terza stagione di fila in F1, visto che c’è il fondato timore che il promo taglio possa essere recuperato abbastanza in fretta, annullando l’effetto che si voleva raggiungere.

La Casa milanese sta parlando con la Federazione Internazionale per cambiare almeno la carcassa delle gomme per il prossimo anno, rendendosi disponibile a caricarsi i costi di ricerca e sviluppo, evitando che altre spese di aggiornamento delle monoposto possano ricadere sulle squadre. Sarà interessante capire quale sarà l’orientamento per il prossimo anno.