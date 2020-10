McLaren: ecco il barge board con le pinnette di squalo

La McLaren vuole difendere il terzo posto nel mondiale Costruttori e il quarto di Lando Norris nella classifica pilota: il team di Woking, sebbene stia subendo dei tagli nel personale, sta spingendo sullo sviluppo della MCL35.

Al Nurburgring le ultime novità aerodinamiche sono state portare anche per Carlos Sainz e lo spagnolo si è lamentato del fatto che in qualifica non abbiano funzionato come si aspettasse e per quello ha concluso al decimo posto, mentre il compagno di squadra si è inserito in ottava piazza.

All’Eifel c’è stato un ulteriore sviluppo delle barge board caratterizzato dalla comparsa di una serie di piccole pinne di squalo nel bordo di uscita dei diversi elementi che compongono il boomerang superiore.

Dettagli dei nuovi barge board sulla McLaren MCL35 di Carlos Sainz Photo by: Giorgio Piola Dettaglio dei vecchi bargeboard sulla McLaren MCL35 di Lando Norris Photo by: Giorgio Piola

A ben guardare ci sono due micro flap anche nella parte anteriore della stessa soluzione segno che il lavoro nella galleria del vento di Colonia sta dando i suoi frutti dopo l’introduzione del nuovo muso stretto che ha richiesto un diverso andamento dei flussi in prossimità della scocca.