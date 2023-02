F1 | Tecnica: la paratia laterale mostra soluzioni fantasiose

Carica lettore audio

La Mercedes si è vista vietare dalla FIA quest’anno l’ala anteriore più estrema vista l’anno scorso da Miami nell’ardito collegamento dei flap alla paratia laterale: gli aerodinamici di Brackley avevano sagomato quell’area per favorire l’effetto out-wash dei flussi da indirizzare all’esterno della ruota anteriore.

Mercedes W14, dettaglio dell'ala anteriore con i deviatori di flusso metallici Photo by: Uncredited

La Federazione Internazionale ha specificato meglio quali sono i vincoli nella ricerca e sulla W14 a Silverstone abbiamo visto una soluzione ancora più sofisticata: se il profilo principale dell’ala è a corda molto larga soprattutto in prossimità della bandella (è l’elemento strutturale che sostiene l’endplate), incuriosiscono gli altri tre elementi che si attaccano alla paratia con dei piccoli supporti perché i flap sono più corti e grazie alla inedita forma a ricciolo determinano un canale che permette di spingere l’aria verso l’esterno.

Haas VF-23: ecco la bavetta orizzontale apparsa all'interno della paratia laterale Photo by: Giorgio Piola

In quell’aria delicata della monoposto le squadre hanno lavorato molto: la Haas, per esempio, sulla VF-23 ha creato il canale portando a zero l’incidenza degli ultimi due flap. L’aspetto interessante è che sono comparse due paratie orizzontali che creano una sorta di “coperchio” sul canale per simulare una sorta di tunnel. Gli aerodinamici di Simone Resta avevano mostrato questa idea già nel filming day di Silverstone, facendo vedere di aver intuito un concetto che è stato ripreso anche da altri.

Red Bull Racing RB19, ala anteriore Photo by: Adam Cooper

La Red Bull RB19, che si è vista solo questa mattina in Bahrain, il canale per l’out-wash dei flussi lo ha definito sagomando a cucchiaio già il profilo principale e il flap che sostiene il muso in prossimità dell’endplate, mentre gli altri due elementi sono arcuati allo stesso modo, ma leggermente più rialzati. Anche la RB19 evidenzia una bavetta a mezzaluna tipo Haas, che anche la Mercedes ha adottato a Sakhir, aggiungendo un secondo elemento che si arcua verso il basso. Si tratta di modifiche dell’ultima ora visto che sono ancora in materiale metallico

L’Aston Martin AMR23 molto estrema in alcune scelte di progetto, ha debuttato in Bahrain con un’ala anteriore che si collega alla paratia laterale in continuità di disegno dei flap: solo l’ultimo elemento è camberato con una rientranza verso l’interno e per sopportare i carichi è rinforzato da un supporto metallico.

Aston Martin AMR 23, dettaglio dell'ala anteriore con il rinforzo metallico Photo by: Giorgio Piola