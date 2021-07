Ferrari: promosso il fondo con i tre generatori di vortice

La Ferrari ha riutilizzato su entrambe le SF21 il fondo che era stato provato da Charles Leclerc nelle prove libere del GP della Stiria e che poi i due piloti hanno avuto la possibilità di verificare nella settimana successiva nelle due sessioni del venerdì del GP d’Austria, prima che la soluzione venisse usata in gara.

I tecnici della Scuderia avevano detto subito che la soluzione era stata pensata per il GP della Gran Bretagna e la squadra del Cavallino, invece, è riuscita ad anticipare. l'aggiornamento alla seconda gara del Red Bull Ring.

Ferrari SF21, dettaglio del nuovo fondo che ha debuttato in Austria ed è stato confermato a Silverstone Photo by: Giorgio Piola

L’aggiornamento della Rossa è facilmente riconoscibile: sulla SF21 si vedono i tre flap apparsi a metà del bordo d’uscita del marciapiede con il chiaro intento di spingere i flussi all’esterno della ruota posteriore, in modo da ripulire l’aria dalle turbolenze che potrebbero rendere mono efficiente l’aerodinamica della monoposto nel punto che ha subito i tagli rispetto alle regole dello scorso anno.

A giudicare dalle prestazioni di Charles Leclerc, quarto in qualifica ieri pomeriggio, verrebbe da pensare che la Ferrari può far lavorare meglio le gomme, su una pista impegnativa come quella di Silverstone che sottopone gli pneumatici a violente accelerazione laterali.

Se non ci saranno sbalzi nelle temperature ambientali (la seconda sessione di libere che si è svolta oggi all’ora di pranzo con 24 gradi di aria e 44 gradi di asfalto) è lecito attendersi una Ferrari in grado di difendere dalla McLaren il ruolo di terza forza.