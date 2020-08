Ferrari: per il caldo aperti gli sfoghi in coda alle pance

La Ferrari per voce di Simone Resta, responsabile del settore telaio del Reparto Corse, ha ufficializzato che in Spagna non sono state portate delle novità tecniche.

Del famoso muso stretto non v’è traccia (pare che in galleria del vento abbia dato risultati meno incoraggianti di quanto si aspettassero) per cui la SF1000 ha subito solo delle modifiche di dettaglio per adattare la monoposto alle caratteristiche della pista di Barcellona.

Siccome le previsioni meteo garantiscono molto caldo, i tecnici della Ferrari hanno adeguato il sistema di raffreddamento della power unit a un tracciato che non ha l’alta velocità media di Silverstone per cui bisogna garantire allo 065/2 una buona estrazione d’aria.

Ferrari SF1000, dettaglio del retrotreno con gli sfoghi d'aria maggiorati per Barcellona Photo by: Giorgio Piola Ferrari SF1000: lo sfogo d'aria delle pance più chiuso visto a Silverstone Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Lo sfogo in coda alle pance è stato maggiorato a costo di perdere un po’ di efficienza aerodinamica: la porzione di fiancata tonda ha un raggio maggiore, mentre nella parte inferiore alla sospensione ha una forma a megafono. Quella che avvolge lo scarico è raddoppiata rispetto a Silverstone e si osserva un profilo in carbonio a L utile a evitare che l’aria calda possa lambire i bracci, migliorando l’effetto di estrazione.