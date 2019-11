Ferrari: lo scarico wastegate adesso ha le corna

La Ferrari pensa al 2020. I motoristi del Cavallino cercano di sfruttare le pieghe del regolamento per sfruttare il ridotto soffiaggio degli scarichi della wastegate per ragioni aerodinamiche. Ad Abu Dhabi, infatti, sulla SF90 ha fatto la comparsa un terminale che si sdoppia, rinunciando alla precedente soluzione unica, che era diversa da quella di tutti gli altri che hanno sempre lavorato con due elementi separati.

Ferrari SF90 dettaglio posteriore dello scarico unico wastegate in versione tradizionale Photo by: Giorgio Piola

In questo caso, invece, si assiste ad uno sdoppiamento dei tubi che vanno a dividersi fino a sfiorare i due piloni dell'ala posteriore, sopra allo scarico centrale che a sua volta è stato aggiornato per assicurare il massimo del soffiaggio e sfruttare il flusso caldo per velocizzare l'estrazione di aria dall'estrattore e aumentare l'efficienza del profilo inferiore del profilo principale.

Ferrari SF90, dettaglio dello scarico Photo by: Giorgio Piola

I due mini scarichi sono anche inclinati di cinque gradi, il massimo concesso dalle norme. I terminali della wastegate lavorano quando il motore è in rilascio e si ottiene un passaggio di gas roventi nella fase in cui la Rossa è a bassa velocità, vale a dire quando è necessario avere il massimo carico aerodinamico nel retrotreno. Con le opportune mappature i motoristi sono in grado di "programmare" lo sfogo della wastegate onde accrescere l'effetto soffiante per quanto limitato.