Ferrari: Leclerc riprova il fondo pensato per Silverstone

La Ferrari ripete quanto visto la scorsa settimana nelle libere del GP di Stiria: la SF21 di Charles Leclerc è andata alle verifiche del GP d’Austria con il fondo dotato dei tre deviatori di flusso che il monegasco aveva avuto modo di provare la scorsa settimana, mentre Carlos Sainz inizierà la sessione di domani con una Rossa standard.

Ricordiamo che questa soluzione non è stata pensata per il Red Bull Ring ma dovrebbe fare il suo debutto nel weekend di gara in occasione del GP di Gran Bretagna.

Ferrari SF21 di Leclerc:, dettaglio del nuovo fondo con i tre deviatori di flusso Photo by: Giorgio Piola Ferrari SF21, dettaglio del fondo che sarà affidato a Sainz nelle libere Photo by: Giorgio Piola

I tecnici del Cavallino hanno deciso di introdurre i tre flap a metà del bordo d’uscita del marciapiede con il chiaro intento di spingere i flussi all’esterno della ruota posteriore, in modo da ripulire l’aria che è destinata a infilarsi sotto al fondo dalle turbolenze, ricavando una maggiore efficienza aerodinamica.

La Scuderia, dopo il sesto e settimo posti conseguiti rispettivamente da Carlos Sainz e Charles Leclerc nel fine settimana, cercherà di sfidare la McLaren nella lotta per il ruolo di terza forza: i tecnici di Maranello cercheranno delle soluzioni d'assetto che non dovrebbero penalizzare la qualifica e il giro secco come è avvenuto sabato scorso.